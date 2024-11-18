Nike debuta el primer calzado en colaboración con Devin Booker, el Nike Book 1

Nike estrena los primeros tenis en colaboración con Devin Booker, los Nike Book 1
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El diseño de los tenis cuenta con una estética para el día a día combinada con funcionalidad y rendimiento.
Publicación del contenido original: 14 de septiembre de 2023
Es oficial: Devin Booker, el jugador de básquetbol All-Star, se ha unido a la exclusiva familia de Nike. Para comenzar con esta colaboración, Nike lanza los tenis Nike Book 1, los primeros de la serie exclusiva de Booker con la marca que saldrán al mercado en la primavera de 2024.
Estos tenis, que cuentan con un estilo para el día a día y ofrecen rendimiento y funcionalidad, evocan el estilo de juego de Booker: clásico y pensado para dominar el partido. "Al principio, se nos ocurrió la frase "clásico del futuro"", comentó Booker. "Cuando comenzamos con el proceso de diseño, concebimos la idea de unos tenis que combinaran dos mundos: el del día a día y el del alto rendimiento. El objetivo era crear algo que fuera atemporal".
Según un comunicado de prensa de Nike, para comenzar con el proceso de diseño de los Nike Book 1, Booker eligió varios estilos de tenis que le parecían de un atractivo especial, incluidos los Air Force 1, Blazer y AJ1. Booker, una persona creativa dentro y fuera de la cancha, expandió las fronteras de su inspiración más allá de estos tenis, por ejemplo, con uno de sus autos vintage restaurado, un Chevy Blazer K5 de 1972, a quien apoda cariñosamente "Uncle Larry" (tío Larry).
La visión de estos tenis quedó clara con muchas de las bases creativas ya asentadas: darles a los atletas unos tenis que rindieran homenaje al estilo de juego de Booker y su pasión por el diseño clásico. ¿El resultado? Tal como lo reveló el comunicado, los Nike Book 1 presentan elementos que contribuyen a la estabilidad lateral, la amortiguación y la capacidad de respuesta en la planta del pie. Dentro de los tenis, los equipos de diseño de Nike colocaron espuma Cushlon 2.0 Foam en la entresuela, "un lateral rígido de TPU para agregar soporte y una cámara Nike Zoom Air de carga superior en el talón", agregó el comunicado.
Al igual que con su amado Chevy, la parte exterior de los tenis es una combinación de estilo y propósito. Por ejemplo, la lona tipo ropa de trabajo y la sarga en la parte superior aportan más durabilidad. Y un cuello de gamuza y cuero alrededor del antepié contribuyen a la sensación de suavidad y comodidad.
Los Nike Book 1 se lanzarán en la primavera de 2024 y estarán disponibles en dos combinaciones de colores exclusivas.