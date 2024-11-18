Nike debuta el primer calzado en colaboración con Devin Booker, el Nike Book 1

Según un comunicado de prensa de Nike, para comenzar con el proceso de diseño de los Nike Book 1, Booker eligió varios estilos de tenis que le parecían de un atractivo especial, incluidos los Air Force 1, Blazer y AJ1. Booker, una persona creativa dentro y fuera de la cancha, expandió las fronteras de su inspiración más allá de estos tenis, por ejemplo, con uno de sus autos vintage restaurado, un Chevy Blazer K5 de 1972, a quien apoda cariñosamente "Uncle Larry" (tío Larry).

La visión de estos tenis quedó clara con muchas de las bases creativas ya asentadas: darles a los atletas unos tenis que rindieran homenaje al estilo de juego de Booker y su pasión por el diseño clásico. ¿El resultado? Tal como lo reveló el comunicado, los Nike Book 1 presentan elementos que contribuyen a la estabilidad lateral, la amortiguación y la capacidad de respuesta en la planta del pie. Dentro de los tenis, los equipos de diseño de Nike colocaron espuma Cushlon 2.0 Foam en la entresuela, "un lateral rígido de TPU para agregar soporte y una cámara Nike Zoom Air de carga superior en el talón", agregó el comunicado.

Al igual que con su amado Chevy, la parte exterior de los tenis es una combinación de estilo y propósito. Por ejemplo, la lona tipo ropa de trabajo y la sarga en la parte superior aportan más durabilidad. Y un cuello de gamuza y cuero alrededor del antepié contribuyen a la sensación de suavidad y comodidad.

Los Nike Book 1 se lanzarán en la primavera de 2024 y estarán disponibles en dos combinaciones de colores exclusivas.