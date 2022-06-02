Siete ideas de regalos de Nike para el Día del Padre
Guía de compra
Estas ideas tienen todo lo que necesitas, desde regalos para papás fans del deporte hasta artículos para los amantes del calzado deportivo.
Este Día del Padre, que tu creatividad no tenga límites. Ya sea que estés buscando un regalo que lo inspire a practicar su pasatiempo favorito o un artículo que los ayude a unirse mediante un interés compartido, consulta estas siete mejores sugerencias de regalos para este año.
1. Para papás que corren: equipo Nike Dri-FIT
Hay muchos tipos de equipo para correr de alto rendimiento Nike Dri-FIT que pueden complementar el guardarropa para correr de tu papá, desde gorros y calcetines hasta ropa para correr de primera calidad. Los calcetines Nike Dri-FIT son revolucionarios para los corredores porque absorben la humedad de los pies, lo que ayuda a evitar que suden y tengan mal olor después de la carrera. Otro accesorio clave, un gorro para correr Nike Dri-FIT, ayuda a controlar el sudor gracias a sus diseños ventilados y de absorción rápida, a la vez que brinda protección solar.
Alternativamente, considera las prendas para la parte superior o los pants para correr Nike Dri-FIT. Una ropa interior deportiva transpirable de manga larga o un par de pants ligeros para correr con bolsillos lo ayudarán a desafiar los elementos para correr en los días más fríos.
2. Para papás que disfrutan los deportes: equipo Nike Fan
Si creciste en un hogar o comunidad con fuertes lealtades deportivas, el nuevo equipo para fans podría ser un gran regalo para tu papá. Ya sea que le gusten los deportes universitarios, un equipo profesional o un atleta en particular, puedes encontrarle una camiseta, un gorro o una playera para que presuma su afición. Mejor aún, si lo que realmente le encanta a tu papá es pasar tiempo de calidad, combina un equipo de fan con un par de boletos para un juego.
3. Para papás obsesionados con el calzado deportivo: Air Force 1s
Un par clásico de Air Force 1 encanta a los amantes del calzado deportivo. Si papá aún no tiene un par, regálale unos cómodos Air Force 1s blancos que combinarán con todo. O sorpréndelo con una combinación de colores única que nunca antes haya usado. Si quieres personalizar aún más tu regalo, consulta las opciones personalizables con Nike By You.
4. Para los papás que van al gimnasio: equipo de entrenamiento en casa
Ayuda a tu papá fan del gimnasio a llevarse una parte del gimnasio a casa para que pueda entrenar en cualquier momento. Encuentra un equipo de entrenamiento versátil, como un balón medicinal, un paquete de bandas de resistencia, un juego de empuñaduras para flexiones o un rodillo de espuma, para ayudar a papá a alcanzar sus objetivos de acondicionamiento físico sin tener que salir de casa.
5. Para papás amantes de la naturaleza: colección Nike ACG
Nike All Conditions Gear (ACG) está diseñado para vivir aventuras al aire libre. Si a tu papá le gusta relajarse haciendo caminatas, trail running, ciclismo de montaña o campamentos, encuentra calzado o ropa ACG que lo inspirará en su próxima aventura en la naturaleza. Muchos estilos están hechos con materiales sustentables, como fibras de poliéster recicladas, que se fabrican a partir de botellas de plástico que se limpian, se trituran en trozos, se convierten en bolitas y luego en hilo de alta calidad, perfecto para papás que piensan en el medio ambiente.
6. Para papás que juegan al golf: una nueva playera de golf
Si a tu papá le gusta jugar al golf, sorpréndelo con un nuevo polo de golf o una capa de manga larga para usar en su próxima ronda. Encuentra un estilo hecho con la tecnología Nike Dri-FIT suave y transpirable que se moverá libremente cuando el practique sus tiros, y que absorberá el sudor del cuerpo. Muchas camisetas de golf Nike incluyen otros factores de rendimiento que pueden ayudar a mantener su juego, como malla detrás del cuello, un área que puede ser muy calurosa en un día largo y cálido, y costuras de los hombros que están ligeramente hacia adelante para que no interfieran con su tiro.
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7. Para papás amantes de los dispositivos: Apple Watch Nike
Para los papás expertos en tecnología que desean realizar un seguimiento de sus actividades y mantenerse conectados, se encuentra disponible la última versión del Apple Watch Nike. Ciertas ediciones del reloj son resistentes bajo el agua hasta 50 metros, por lo que puede usarlo en el agua. Sorpréndelo con un reloj que también puede ayudar a mantener la salud del corazón como una prioridad, con funciones integradas que informan cuando el ritmo cardíaco es irregular y frecuencias cardíacas bajas o altas. Incluye una brújula y un lector de elevación incorporados para realizar un seguimiento de caminatas o trail running, y la edición Nike del reloj se combina a la perfección con la aplicación Nike Run Club para carreras (o caminatas) guiadas por audio con atletas y entrenadores de Nike.
Redacción: Greg Presto