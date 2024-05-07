Ocho ideas de regalos de Nike para el Día de las Madres

Si el gimnasio es lo que hace feliz a tu mamá, ayúdale a recrear en casa algo de esa alegría. Regálale equipo versátil de entrenamiento como un balón medicinal o una banda de resistencia. Si ella ya tiene todo su equipo favorito de gimnasio en casa, considera las herramientas de recuperación (como un rodillo de gomaespuma) para aliviar el dolor después de un entrenamiento particularmente duro y como forma de preparación para dominar el próximo que se le presente.