Ocho ideas de regalos de Nike para el Día de las Madres

9 ideas de regalos Nike para el Día de las Madres
Guía de compra
Encuentra un bonito regalo para mamá que la anime a disfrutar de los placeres cotidianos: desde hacer ejercicio hasta lucir y presumir su estilo.
Si no sabes qué regalarle a tu mamá (o figura materna) en este Día de las Madres, echa un vistazo a esta guía para encontrar algo especial. Tú la conoces bien. Sorpréndela con algo que quizás ella no se compraría, añade tu toque personal como una nota escrita a mano o dedícale tiempo de calidad para completar el día.
1. Para mamás que buscan leggings para lucir siempre: leggings Nike
Tanto si a mamá le gusta el yoga como si simplemente disfruta de la comodidad de unos leggings, probablemente nunca tenga demasiados pares. La colección Nike Zenvy cuenta con nuestra tela suave InfinaSoft, diseñada para practicar yoga y mucho más, mientras que los Universa son supersuaves y ofrecen sujeción media. Si está buscando una sensación que apenas se sienta y se pueda usar durante todo el día a un excelente precio, echa un vistazo a los leggings Nike One.
2. Para mamás que adoptan la tendencia Y2K: tenis de correr retro
Para mamás que quieren llevar el estilo retro al futuro, echa un vistazo a los tenis de correr retro Nike. Los Nike Vomero 5, los Nike V2K y los Nike P-6000 son algunas de las opciones que combinan estilo, comodidad y una estética retrofuturista en un look duradero.
3. Para mamás que buscan descansar: Nike Phoenix Fleece
Para ayudarle a tu mamá a relajarse y recuperarse después de un largo día de trabajo, un entrenamiento duro o por simple gusto, regálale ropa cómoda y suave Nike Sportswear Club Fleece. Esta ropa para estar en casa es cómoda y moderna gracias a sus detalles exagerados. También está disponible en ajustes grandes.
4. Para mamás que aman correr: chamarras Nike Running
Un poco de mal tiempo no debería evitar que mamá salga. Si a tu mamá le encanta correr, regálale una chamarra de correr Nike que la mantenga abrigada, seca y protegida del tiempo para que corra cuando quiera. Si le gusta salir a correr en las mañanas o en las noches, busca un estilo que tenga elementos reflejantes para que puedan verla a su alrededor.
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5. Para mamás de pie todo el día: chanclas Nike
Si tu mamá pasa mucho tiempo de pie, considera un par de chanclas Nike con espuma suave. Están diseñadas para ofrecer una amortiguación ligera, perfecta para un calzado de casa. Además, su durabilidad es suficiente para usarlas en exteriores y conseguir un look casual y deportivo. Y como complemento, sorpréndela con una pedicura que lucirá con las chanclas. Si unos tenis para caminar son más adecuados para mamá, puedes elegir entre la versátil colección de Nike.
6. Para mamás que aman el gimnasio: equipo de entrenamiento en casa
Si el gimnasio es lo que hace feliz a tu mamá, ayúdale a recrear en casa algo de esa alegría. Regálale equipo versátil de entrenamiento como un balón medicinal o una banda de resistencia. Si ella ya tiene todo su equipo favorito de gimnasio en casa, considera las herramientas de recuperación (como un rodillo de gomaespuma) para aliviar el dolor después de un entrenamiento particularmente duro y como forma de preparación para dominar el próximo que se le presente.
7. Para mamás en movimiento: bolsa tipo tote Nike
Si tu mamá lleva su vida en su bolsa, es hora de que estrene una nueva bolsa tipo tote. Las opciones de Nike vienen en muchos tamaños y colores para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, la bolsa Nike One Luxe tiene un diseño expandible, ideal para guardar una laptop, un tapete de yoga, accesorios y bolsas plegables tipo tote más pequeñas para organizar todo fácilmente.
8. Para mamás conscientes del medio ambiente: ropa hecha con materiales sustentables
Para las mamás que le dan mucha importancia a la sustentabilidad, puedes tomar en cuenta un regalo reciclado o hecho con materiales sustentables. Nike tiene todo tipo de opciones de ropa hecha con al menos un 50% de materiales reciclados para que encuentres un regalo que iguale los valores de tu mamá.
9. Para quienes dan regalos con un presupuesto limitado: accesorios por $50 o menos
¿Quieres ser consciente de los costos, pero aún deseas ofrecerle a mamá una muestra de agradecimiento? Prueba con un tapete de yoga o una botella de agua si tu madre es más activa. O tal vez mamá esté buscando una nueva bolsa o mochila. Y, si todo lo demás falla, nunca puedes equivocarte con unos calcetines nuevos.
Texto: Greg Presto