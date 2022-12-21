Cuatro ideas de propósitos de Año Nuevo y cómo no abandonarlos

Con el cambio de año, muchas personas deciden llevar un estilo de vida más saludable mediante los propósitos de Año Nuevo. ¿Buscas inspiración? Plantéate objetivos centrados en el mindfulness, el movimiento, el descanso y la alimentación saludable. Sea cual sea el propósito, ten en cuenta que los cambios pequeños pueden mejorar mucho tu bienestar general.

Muchas veces, lo más difícil de los propósitos de Año Nuevo no es crearlos, sino mantenerlos. En un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health en 2021 se demostró que muy poca gente sigue cumpliendo sus propósitos de Año Nuevo una vez pasado el primer mes.

A continuación, echa una mirada a varios propósitos de Año Nuevo recomendados por especialistas y descubre consejos para cumplirlos.