Qué usar para una clase de yoga: 5 ideas de atuendos de Nike

Qué usar para una clase de yoga
Consejos de estilo
Vístete con estas prendas listas para el rendimiento que te servirán para todo, desde intensos flows de poder hasta tranquilos saludos al sol.
Ya sea que estés dándolo todo en una práctica de potencia dinámica, que busques la paz con saludos al sol lentos o que participes en una sesión de yoga que te haga sudar, Nike tiene las opciones de atuendo para cada tipo de flow.
Encontrar la ropa de yoga que te brinde confianza puede ayudarte a mantener la concentración en los movimientos. Cuando intentes elegir qué usar para tu clase de yoga, te darás cuenta de que la decisión dependerá principalmente del tipo de yoga que practiques.
Qué usar para yoga: ideas de atuendos para tener presentes
Por ejemplo, en una clase de flow de potencia, que suele requerir hacer una serie de posturas desafiantes, son clave las prendas deportivas que están diseñadas con tecnología absorbente de sudor. Los leggings de yoga Nike mejorados para el rendimiento ofrecen flexibilidad y sujeción. Combínalos con un bra deportivo de alta sujeción que absorba la humedad para que te ayude a pasar de una postura a la otra sin que la ropa genere ninguna distracción.
Para una práctica de yoga breve y relajada, la prioridad es la comodidad. Unos joggers combinados con una sudadera cálida te ayudan a moverte con facilidad y mantener una sensación de relajación. Las partes de arriba y de abajo holgadas te permiten estirarte y relajarte para que tu sesión se sienta como un abrazo suave.
En un estudio calefaccionado, elegir un conjunto de bra deportivo y shorts de ciclismo con tecnología absorbente de la humedad te puede ayudar a mantener la frescura durante el entrenamiento. Estas piezas, que son minimalistas pero efectivas, pueden ayudarte a mantener la concentración en la práctica y no en el atuendo.
Si practicas yoga al aire libre, considera usar prendas con protección solar, como una playera de manga larga y un par de lentes de sol elegantes. Y no te olvides de llevar una sudadera de tejido Fleece ligera, ideal para abrigarte durante los flows en tardes más frescas.
Queremos evitar que te preocupes por qué usar en tu clase de yoga. Los cinco atuendos que incluimos a continuación cubren todos esos escenarios y más, para prepararte para cada clase de yoga a la que vayas.
Atuendos lindos (y prácticos) para usar
en cinco tipos de clases de yoga
1. Un entrenamiento de flows de potencia
El atuendo de yoga adecuado te puede ayudar a mejorar tu rendimiento en un flow dinámico de potencia. Opta por leggings ligeros y absorbentes de humedad con compresión suave, ya que ofrecen el equilibrio ideal entre flexibilidad y sujeción. Un bra deportivo de talle largo te aporta máxima comodidad y un mínimo de distracciones durante los movimientos intensos. Antes y después de la práctica, recurre a una sudadera con gorro sin cierre, la capa ideal para mantener la calidez en el camino de ida y vuelta del estudio.
De manera similar, si combinas un calzado de entrenamiento fácil de quitar, completas el look y obtienes más comodidad. Un calzado deportivo tonal es una adición con la que no puedes fallar. Para completar el look, agrega una banda para el cabello ancha que te ayude a mantener el cabello en su lugar y proteger los ojos del sudor.
2. Una sesión de yoga relajada
Un flow relajado puede implicar movimientos más lentos que se centren en el estiramiento, lo que significa que debes elegir ropa holgada. Los joggers entallados son una opción adecuada porque, si bien no son tan restrictivos como un par de leggings de compresión, siguen siendo ligeros. Para arriba, elige una sudadera con capucha combinada que puedas usar durante el calentamiento. Y cuando necesites quitarte una capa, una camiseta de tirantes absorbente de sudor mantendrá la comodidad sin sumar peso. Amárrate el cabello con un scrunchie para obtener un estilo práctico y relajado que te permita concentrarte en la práctica. Un bloque de yoga duradero y suave puede proporcionar apoyo y estabilidad mientras usas la respiración para profundizar los estiramientos.
3. Un flow calefaccionado
¿Qué usar para practicar yoga caliente? Para muchas personas, la respuesta es lo menos posible. Cuando entras a un estudio calefaccionado, necesitas un atuendo que sea fresco y transpirable. Los shorts de ciclismo son perfectos para las sesiones sofocantes, pues ofrecen un ajuste seguro y cuentan con prácticos bolsillos. Un bra deportivo que combine, confeccionado con tela absorbente de sudor, brinda sujeción y comodidad en altas temperaturas.
No olvides llevar una botella de agua de acero inoxidable para mantener la hidratación durante las sesiones intensas. Agrega una o dos bandas para el cabello elásticas delgadas, con grip de silicona, para que no se te escapen los mechones de pelo. Después de esas secuencias desafiantes, ponte un par de chanclas amortiguadas para refrescar los pies en tu camino de regreso a casa. Si tu plan incluye tomar un baño en el estudio, también puedes usar las chanclas en la ducha.
4. Yoga al aire libre
Un atuendo listo para el rendimiento puede mejorar cualquier aventura de yoga al aire libre en la que participes, ya sea que estés practicando en la playa o en un parque. Si estás en un área a pleno sol, usa un bra deportivo de tirantes que permita una mayor amplitud de movimiento. Si necesitas más protección, usa el bra deportivo como ropa interior y suma una playera de manga larga ligera con protección UV.
Protege los ojos con lentes de sol, preferiblemente teñidos, con protección UV y envolventes, que permanezcan en su lugar tanto en las posturas de pie como en los perros boca abajo. Los leggings con sujeción y bolsillos también son clave para la práctica al aire libre: puedes guardar los elementos imprescindibles y no preocuparte por tener que cargar una bolsa tipo tote. Lleva el tapete de yoga en una bolsa colgada del hombro para que no tengas que sostenerlo bajo el brazo. (No conviene que se te acalambre el brazo antes de realizar todas las posturas de perro boca arriba y cuervo).
5. Saludos al sol al atardecer
Adopta un estilo colorido para una sesión al atardecer: comienza con una sudadera jaspeada de tejido Fleece, ya que cuando el sol se pone, la temperatura baja. Usa leggings acampanados en un tono negro versátil con un bra deportivo de talle largo para favorecer un flow sin complicaciones. Elige un tapete suave (con una correa ajustable para cargarlo) y ponte un calzado fácil de poner y quitar para usar antes y después de la clase.
Texto: Laura Lajiness Kaupke