5 ideas de atuendos con shorts de ciclismo para usar ahora
Consejos de estilo
Cambia tus jeans favoritos por unos shorts de ciclismo igual de versátiles y consigue looks tan lindos como funcionales.
Los básicos de entrenamiento no están reservados solo para el gimnasio o el trayecto pedaleando. El athleisure está diseñado para ser tanto lindo como funcional para una gran variedad de usos, desde ir por un café helado hasta ver una película con amigos. Y aquí entran los shorts de ciclismo. Combinados con la playera y el calzado apropiados, estos shorts pueden ayudarte a crear un look sencillo y adecuado a tu figura. Pero ¿cómo puedes usar con estilo los shorts de ciclismo, exactamente? La verdad es que depende.
Por ejemplo, ¿tu objetivo es mantener la sencillez o expresarte? Los shorts de ciclismo Nike vienen en varios colores, desde neutros elegantes, como negro o topo, hasta unos brillantes, como el rojo rubí o el verde menta. Lo que combines con los shorts también establece el tono de tu look completo. Da estilo a tus shorts de ciclismo con un bra deportivo cropped o una sudadera oversized para un ajuste relajado. También puedes ponerte una playera de fiesta o un blazer para dar un estilo más formal a las partes de abajo cómodas pero con compresión. Brevemente (como los shorts), hay muchas formas de complementar una vibra tranquila o atrevida.
Además, dar estilo a unos shorts de ciclismo de talla grande no es distinto de hacerlo con unos pequeños o de tamaño estándar en EE. UU. Siempre y cuando los shorts sean cómodos (haz un giro o una sentadilla rápida cuando te los pruebes para asegurarte de que no se enrollen o abulten), todo irá bien.
A continuación te presentamos cinco ideas de atuendos en los que destacan los shorts de ciclismo que te ayudarán a sentir sujeción, ya sea que estés afuera, explorando, o participando en tu entrenamiento favorito.
Cómo usar shorts de ciclismo con estilo
1.Estilo informal
Cuando estés pensando cómo dar estilo a tus shorts de ciclismo, comienza jugando con la proporción. Como los shorts de ciclismo son ajustados, equilibra tu look con una playera oversized relajada. Nota: asegúrate de que la playera sea lo suficientemente corta como para dejar que los shorts de ciclismo asomen por debajo (a medio muslo), pero lo suficientemente larga para que contraste con el estilo ceñido al cuerpo. Da el toque final al conjunto con un calzado colorido, como el Waffle One, de inspiración retro. Juega con el look relajado cuando hagas mandados o vayas a la clase de Pilates.
2.Colegiala elegante
Ya sea que regreses a la escuela este otoño o simplemente te guste la estética "preppy" que la universidad te hace recordar, puedes adoptar el look universitario con un atuendo con shorts de ciclismo.
Si caminas por el campus o tu vecindario, unos shorts de ciclismo de tiro medio, una sudadera de tejido Fleece y un par de Blazer high son una combinación informal y fresca. El look no tiene que estar completamente coordinado, pero escoge un color para los detalles a fin de amarrar el look. Para conseguir un acabado audaz, escoge un par de lentes de sol elegantes.
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3.Del juego a los negocios
Nunca subestimes el poder de un blazer para pulir un atuendo. Un día en que sepas que pasarás de reuniones informales a tomar una copa, elige un atuendo formado por una playera cropped y unos shorts de ciclismo de tiro alto. Con un blazer entallado en la parte de arriba, el conjunto cambia rápido de ser de día a ser de noche. Mantén una paleta de color neutral para un lograr un look combinado, calzado incluido.
4.A bailar
Para las clases de baile en fin de semana o moverte con ritmo mientras aspiras la casa, elige un atuendo suave, elástico y optimizado para todo tipo de actividad. Las capas son siempre una elección sabia, en especial cuando la temperatura en interiores no concuerda con la de afuera, así que busca un bra deportivo con sujeción y una sudadera con gorro holgada para estar preparada. Para el último toque, elige un calzado divertido para llamar la atención a tus pies en movimiento.
5.Lista para ir a la naturaleza
Para las senderistas ávidas, hay shorts de ciclismo con paneles y bolsillos prácticos, diseñados para guardar tus artículos imprescindibles y asegurar que cuentes con lo necesario para los kilómetros que te esperan. Además de los bolsillos amplios para los refrigerios, ten una chamarra a la mano por si llueve. Considera usar un gorro tipo pescador absorbente de sudor para mantener la humedad lejos y ayudar a proteger tu cara del sol, ya que nunca sabes qué te depara la naturaleza. El toque final es un par resistente de calzado impermeable de trail running, con tobillo alto para mantenerte seca.
Texto: Aemilia Madden