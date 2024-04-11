5 ideas de atuendos con shorts de ciclismo para usar ahora

Los básicos de entrenamiento no están reservados solo para el gimnasio o el trayecto pedaleando. El athleisure está diseñado para ser tanto lindo como funcional para una gran variedad de usos, desde ir por un café helado hasta ver una película con amigos. Y aquí entran los shorts de ciclismo. Combinados con la playera y el calzado apropiados, estos shorts pueden ayudarte a crear un look sencillo y adecuado a tu figura. Pero ¿cómo puedes usar con estilo los shorts de ciclismo, exactamente? La verdad es que depende.

Por ejemplo, ¿tu objetivo es mantener la sencillez o expresarte? Los shorts de ciclismo Nike vienen en varios colores, desde neutros elegantes, como negro o topo, hasta unos brillantes, como el rojo rubí o el verde menta. Lo que combines con los shorts también establece el tono de tu look completo. Da estilo a tus shorts de ciclismo con un bra deportivo cropped o una sudadera oversized para un ajuste relajado. También puedes ponerte una playera de fiesta o un blazer para dar un estilo más formal a las partes de abajo cómodas pero con compresión. Brevemente (como los shorts), hay muchas formas de complementar una vibra tranquila o atrevida.

Además, dar estilo a unos shorts de ciclismo de talla grande no es distinto de hacerlo con unos pequeños o de tamaño estándar en EE. UU. Siempre y cuando los shorts sean cómodos (haz un giro o una sentadilla rápida cuando te los pruebes para asegurarte de que no se enrollen o abulten), todo irá bien.

A continuación te presentamos cinco ideas de atuendos en los que destacan los shorts de ciclismo que te ayudarán a sentir sujeción, ya sea que estés afuera, explorando, o participando en tu entrenamiento favorito.