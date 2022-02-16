Hackney Wick FC. Desde cero

El club de fútbol de Londres que está cambiando vidas
Comunidad
Hasta 2015, no existía el club de fútbol Hackney Wick. Desde que se creó, su fundador ha fomentado el nacimiento de toda una comunidad dentro y fuera del terreno de juego.
"El fútbol tiene el poder de unir a las personas".
Eso dice Bobby Kasanga, el fundador del Hackney Wick FC, un club de fútbol londinense. Y esto es algo que se ha demostrado una y otra vez tanto en ciudades como en comunidades de todo el mundo: el fútbol puede marcar la diferencia.
Aunque no sucede de la noche a la mañana. Sucede gracias a personas como Bobby, que pasó años luchando por hacer realidad su sueño. Tras salir de la cárcel en 2015, Bobby quiso darle un cambio a su vida y a su comunidad, que se había visto afectada por las bandas y la gentrificación. Así decidió fundar el Hackney Wick F.C. y, para ello, recorrió su vecindario puerta por puerta para recaudar dinero. Casi cinco años después, cientos de personas (hombres, mujeres y niños) se han unido al Hackney Wick F.C.
En nuestra nueva serie "Trabajo en equipo" presentaremos a personas de todo el mundo que saben que pueden cambiar sus comunidades y el planeta a través del fútbol y del deporte.
Mira el primer episodio, conoce a las personas que componen el Hackney Wick F.C. y no te pierdas los próximos episodios sobre el Paris Alesia FC y los Fitzroy Lions de Melbourne.
El jugador
"Bobby ha beneficiado a Hackney en gran medida. Él me ayudó a obtener empleo y ayudó a muchos otros jugadores con otras oportunidades para mejorar nuestras vidas".
Jayden
Entrenador y jugador
El seguidor
"Es como una gran familia, salimos y viajamos a partidos de visitantes juntos. Me encanta. Realmente me encanta. La temporada pasada jugamos la copa FA como visitantes y llevamos a 50 personas. Fue un día increíble. Perdimos, pero aún así, fue un día excepcional".
Pete "the Wickerman"
Seguidor del club
La voluntaria
“Hackney Wick necesita un equipo como este. Había niños deambulando por las calles, había muchas peleas, no había estructura en la comunidad. Esto unió al vecindario".
Kelly
Voluntaria
Se informó de esta historia en junio de 2019.