Consejos oficiales de tallas de los Nike Dunk
Guía de compra
Si piensas comprar estos tenis icónicos, esto es lo que debes saber sobre las tallas.
Las tendencias en tenis pueden ser pasajeras y los estilos pueden hacerse virales de forma instantánea, pero hay una certeza sobre la cultura de los tenis: a todo el mundo le encantan los Nike Dunk. Su versatilidad, su estilo clásico y su rica historia los han convertido en uno de los modelos favoritos entre los amantes de los tenis y la moda. Desde sus orígenes como tenis de básquetbol hasta su aceptación por parte de los skaters, los Dunk han seguido siendo unos íconos de la moda urbana durante décadas.
Hoy en día, el estilo y los colores equilibrados de los Dunk los convierten en una parte atemporal e imprescindible de cualquier guardarropa. Antes de decidir cuál será tu próxima combinación de colores Dunk, obtén más información sobre las recomendaciones de tallas de los Dunk a continuación.
Preguntas frecuentes sobre las tallas de los Dunk
Los Nike Dunk se ajustan a las tallas. Hay otras consideraciones que podrían hacer que consideres aumentar o reducir tu talla de tenis Nike habitual.
- Pies abiertos: si tienes los pies anchos, es recomendable aumentar media talla para conseguir un ajuste más amplio.
- Corte ajustado: si quieres que los tenis te queden lo más ajustados que sea posible, te recomendamos reducir media talla.
- Ajuste holgado: si prefieres un ajuste amplio, usa media talla más de lo habitual.
- Agujetas tradicionales: un estilo de agujetas tradicional es ideal para un ajuste preciso de la talla.
- Agujetas sueltas: amarrar las agujetas de los tenis un poco más holgadas es la mejor opción si quieres colocarte los Dunk y ponerte en movimiento. Si este es tu estilo de agujetas, te recomendamos comprar media talla menos para evitar que el pie se mueva demasiado.
¿Cómo te quedan los Dunk?
Los Nike Dunk generalmente se ajustan a la talla. La amortiguación, las preferencias individuales y la forma del pie pueden influir en la forma en que cada persona siente.
El interior acolchado proporciona una comodidad excelente desde el primer momento. Los Dunk de cuero pueden tener una sensación un poco rígida al principio, sobre todo si son nuevos, pero con el tiempo se suavizarán y se adaptarán al pie de la persona que los lleve puestos, ofreciendo un ajuste más personalizable y una mayor comodidad con cada uso.
¿Cuál es mi talla en los Nike Dunk?
Si normalmente usas una talla 10 US en tenis Nike, unos tenis Nike Dunk en talla 10 US deberían quedarte bien, ya que estos se ajustan a la talla habitual.
Estilo de las agujetas
Si buscas un estilo clásico con agujetas, elegir la talla correcta ayudará a conseguir un ajuste ceñido sin que los sientas muy apretados. Este estilo de agujetas garantiza que los tenis no se aflojen al caminar siempre y cuando no aprieten demasiado.
Si buscas un estilo con agujetas más holgado y relajado, reducir media talla puede ofrecer un ajuste seguro que minimice el movimiento del pie y del talón, así como que mejore la comodidad en general.
Texto: James Krudop