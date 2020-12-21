Guía de inversiones de yoga para principiantes

Es posible que hayas estado buscando la definición literal de inversión: cualquier postura de yoga donde tu cabeza esté debajo del pecho. Sin embargo, la perspectiva de Branden ofrece algo que podría decirse que es más importante: un motivo por el que debes incorporar las inversiones en tu práctica.



Además de los aspectos positivos que menciona Collinsworth, las inversiones también brindan importantes beneficios físicos y fisiológicos. Un estudio piloto publicado por la revista BMC Research Notes demostró que después de un programa de yoga de ocho semanas, en el que se aumentó gradualmente la cantidad de tiempo que los participantes dedicaban a las inversiones de siete a 20 minutos, la mayoría de los participantes aumentaron significativamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca por la noche. Esto significa que pasaron más tiempo en un estado parasimpático, esto es, el modo de descanso y digestión del cuerpo, en el que la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estrés disminuyen, los músculos se relajan y aumentan las reservas de energía. Esto quiere decir que las inversiones pueden tener un efecto restaurador en el sistema nervioso automático.