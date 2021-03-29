Fitzroy Lions: una fuerza unificadora
Comunidad
A los 17 años, Abdulmalik Abdurahman quería crear una comunidad abierta a los niños de todos los contextos, y así nació el club Fitzroy Lions.
En nuestra serie, "Comenzar desde cero", conocerás a personas de todo el mundo que saben que pueden cambiar sus comunidades y el mundo mediante el fútbol y el deporte.
Para Abdulmalik Abdurahman, ese cambio significaba crear oportunidades accesibles para los jóvenes de las áreas urbanas marginales de Melbourne, Australia. Con esto en mente, inició el club de fútbol Fitzroy Lions que permite a los niños jugar al fútbol gratis. Con un objetivo compartido de brindar acceso al deporte a chicas y chicos, Nike se unió a los Lions desde un inicio en la temporada 2018, y brindó apoyo de diferentes maneras: financiamiento, entrenamiento, y kits para partidos junto con calzados de fútbol.
En la actualidad, el juego y la competencia tiene un aspecto diferente para los Fitzroy Lions, y para todos nosotros. Aun así, el deporte continúa siendo una fuente de inspiración y demuestra al mundo lo que se puede lograr cuando nos unimos.
Mira el segundo episodio (arriba) de "Comenzar desde cero" que se filmó en diciembre de 2019 en Melbourne, Australia y lee más sobre las personas del Fitzroy Lions SC a continuación.
"Fitzroy Lions Soccer Club es un club de fútbol único de Australia", dice Abdulmalik Abdurahman, su fundador. "Así es como la gente debe recordar este club: un club de fútbol único".
También es la manera en que la gente debería recordar al mismo Abdul. Nacido en Etiopía, Abdul emigró a Melbourne, Australia de niño. Dice que el fútbol fue algo que le permitió mantenerse en contacto con su cultura y encontrar cosas en común con su nuevo hogar. Sin embargo, algunos años después, cuando las cuotas se hicieron cuesta arriba, tuvo que abandonar el fútbol.
"No podía pagar la matrícula, así que me dije a mí mismo: 'Tengo que hacer algo al respecto'", recuerda Abdul.
Y lo hizo. En 2013, Abdul creó Fitzroy Lions.
"Creo que el fútbol siempre debería ser gratuito, y en Fitzroy Lions nos aseguramos de que los chicos de la comunidad tengan la oportunidad de practicar deporte y que puedan pagarlo", comenta Abdul. "Sin matricula ni nada de eso. No se paga nada para jugar".
Siete años después, el club hace más que solo brindar una oportunidad para que los niños participen en actividades de fútbol: une a la personas.
"Creo que este club hace eso a la perfección: tan simple como unir a las personas, y luego aprenden unos de otros mientras juegan al fútbol", dice Abdul. "No solo están jugando al fútbol juntos. Están intentando construir una base común más amplia".
"Cuando jugaba en otro club, mi amiga y yo éramos las únicas chicas musulmanas en el equipo. Y notábamos cómo la gente nos miraba. Cuando empecé a jugar aquí, me sentí cada vez más cómoda porque las personas a mi alrededor que juegan fútbol también usan hiyab. Siento como si hubiéramos roto un estereotipo".
Hanan
Jugadora
"Nuestro entrenador trata de que hagamos muchos ejercicios, y de los difíciles, porque siempre dice: 'Nunca se pone más fácil. Va a ser cada vez más difícil y eso es lo que te hace un mejor jugador y un mejor atleta'. Y cuando se vuelve más difícil y tienes ganas de abandonar, nos alentamos unos a otros. Sí, estoy agradecido de tener estos compañeros de equipo".
Tuji
Jugador
Se informó de esta historia en diciembre de 2019.