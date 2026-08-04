Nike Kobe 10 Protro: la reedición del diseño de 2015
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Más de una década después de que Kobe Bryant usara por primera vez los Kobe 10, los Kobe 10 Protro llegan con una nueva parte superior flexible de malla más transpirable, amortiguación mejorada y un sistema de tracción diseñado para el básquetbol de hoy.
Los Nike Kobe 10 Protro ya están aquí. Lanzados originalmente en 2015, los Kobe 10 regresan como Protro (retro de alto rendimiento) con actualizaciones significativas en la parte superior, la amortiguación, la tracción y la suela. Esto no es una reimpresión. Cada parte del tenis se ha perfeccionado, probado y mejorado.
Puntos clave
- Los Nike Kobe 10 Protro cuentan con una parte superior de malla diseñada estratégicamente con una transpirabilidad y flexibilidad mejoradas.
- La espuma de la entresuela original se reemplazó por Cushlon 3.0, combinada con un nuevo Zoom Strobel de largo completo para brindar una mayor conexión con la cancha y responsividad.
- El patrón de tracción de la suela se rediseñó mediante diseño computacional, manteniéndose fiel a la intención del diseño original.
- El ala de fibra de carbono en el antepié, un detalle icónico de los Kobe 10 que contribuye a la estabilidad, se conserva sin cambios.
- En 2027 también se lanzará una versión Flyknit de los Kobe 10 Protro, con un ajuste más dinámico y espuma ZoomX bajo el pie en lugar de Cushlon 3.0.
- Halo es la combinación de colores con la que debutan los Kobe 10 Protro. Después llegarán muchas más opciones, incluidas algunas combinaciones de colores clásicas.
¿Qué novedades hay en los Nike Kobe 10 Protro?
El proceso Protro tiene un objetivo muy claro. Como explica el equipo de producto de Kobe:
"Cada vez que convertimos un modelo en Protro, buscamos mejorar cada parte del tenis. Desde la perte superior hasta la planta del pie, queremos incorporar actualizaciones que realmente marquen una diferencia".
Esto es lo que cambió en los Kobe 10 y por qué.
Parte superior: más transpirabilidad y mayor flexibilidad
El Kobe 10 original fue el primer calzado de la serie Kobe en utilizar una parte superior de tela sin costuras. La versión Protro mantiene esa filosofía, pero la lleva un paso más allá. La malla diseñada estratégicamente se rediseñó con una estructura de refuerzo moldeada que crea ventanas de malla visibles en el empeine y en los lados del tenis. Se pueden apreciar las distintas capas y notar la diferencia desde el primer momento en que flexionas el calzado.
Como explicó el equipo de producto de Kobe, el objetivo era "reducir el material de forma intencional sin perder el mismo nivel de soporte, para lograr una mayor transpirabilidad".
Una banda de ajuste en el antepié mantiene la estabilidad aun con menos material, por lo que no tienes que sacrificar la sujeción para obtener mayor ventilación. Además, la horma se ensanchó ligeramente en el antepié para ofrecer más espacio.
Entresuela: Cushlon 3.0 y Zoom Strobel de largo completo
Los Kobe 10 originales incorporaban espuma Lunarlon y una unidad Zoom Air en el talón. La versión Protro sustituye esa configuración por Cushlon 3.0, una espuma más reciente y con mayor responsividad, encapsulada en una estructura exterior más suave. El refuerzo de TPU mantiene la espuma estable bajo carga; sin él, las espumas más suaves tienden a absorber la energía en lugar de devolverla.
La incorporación más importante es el Zoom Strobel de largo completo, una fina capa de amortiguación integrada directamente bajo la plantilla. Al estar más cerca del pie que una unidad Zoom Air colocada debajo de la entresuela, ofrece una sensación de amortiguación reactiva en toda la planta del pie, especialmente en el antepié, una zona que podía sentirse algo delgada en el modelo original después de un uso prolongado. Esta actualización ya ha demostrado su eficacia en otros modelos de básquetbol de Nike y pone a los Kobe 10 Protro al nivel de las confecciones modernas para la planta del pie.
Suela: tracción generativa, actualizada para el básquetbol actual
Cuando salieron al mercado, los Kobe 10 eran considerados una referencia en cuanto a tracción. Sin embargo, como señaló el equipo de producto, eso significaba que eran "los mejores de su época".
Durante el desarrollo de la versión Protro, el equipo volvió a probar el patrón de tracción original y las evaluaciones ya no alcanzaban el nivel esperado. Por eso decidieron regresar a los archivos del diseño original.
Lo que descubrieron fue revelador. La suela original no se diseñó de forma arbitraria: su patrón de tracción se desarrolló a partir de datos de movimiento recopilados por el Nike Sport Research Lab. La versión Protro recupera esa misma lógica. Los elementos de tracción se extienden desde el talón hasta el antepié para brindar contención tanto lateral como medial, y otros elementos perpendiculares se encargan de optimizar las frenadas hacia adelante y hacia atrás. Aunque visualmente el patrón es diferente al del modelo original, la ciencia que lo sustenta sigue siendo la misma.
Las pruebas de uso realizadas entre la primera y la segunda ronda de desarrollo mostraron un aumento significativo en las calificaciones de tracción.
Como resumió uno de los integrantes del equipo de producto de Kobe: "Lo hicimos con una intención clara, y además había ciencia detrás de cada decisión".
¿Qué se mantiene igual?
El ala de fibra de carbono del antepié, ubicada debajo del refuerzo lateral cerca del dedo meñique para brindar soporte durante los cambios de dirección, permanece intacta. Es uno de los elementos estructurales más emblemáticos de los Kobe 10 y se conserva en la versión Protro exactamente igual que en el modelo original.
También se mantiene el clásico mensaje oculto de Kobe. Se trata del texto oculto en relieve que Kobe comenzó a incorporar discretamente en la entresuela de varias versiones de sus tenis exclusivos. El mensaje dice: Endure and Conquer (Resiste y conquista).
Kobe 10 Protro: malla diseñada estratégicamente vs. Flyknit
Los Kobe 10 Protro estarán disponibles con dos confecciones de parte superior, y la mejor opción dependerá de lo que estés buscando.
La versión con malla diseñada estratégicamente apunta al rendimiento diario. Ofrece amortiguación, responsividad y está hecha para jugar. Además, las historias detrás de las combinaciones de colores se expresan mediante estampados y acabados en la parte superior, por lo que gran parte de su identidad visual proviene de ese diseño exterior.
La versión Flyknit representa la confección más avanzada de la línea. Su parte superior envuelve el pie con mayor precisión y la amortiguación incorpora ZoomX en lugar de Cushlon, lo que brinda una sensación más ligera y con mayor responsividad bajo el pie. Además, los cables de ajuste permiten personalizar la sujeción.
El equipo de producto explicó que la versión Flyknit retoma el concepto de los antiguos modelos Elite de la línea Kobe:
"Los modelos Elite solían llegar cerca de la época de los playoffs", comentó Indy Ashford, gerente de producto de Kobe. "Kobe siempre buscaba esa pequeña ventaja, aunque fuera una fracción de segundo, que le permitiera girar más rápido o reaccionar con mayor rapidez".
Fechas de lanzamiento de los Nike Kobe 10 Protro
Los lanzamientos de los Kobe 10 Protro se llevarán a cabo durante 2026 y 2027. Las versiones con malla diseñada estratégicamente llegarán primero, mientras que los modelos Flyknit se lanzarán en 2027. Las fechas de lanzamiento se anunciarán con anticipación a través de Nike SNKRS y Nike.com.
Nike Kobe 10 Protro: preguntas frecuentes
¿Cuáles son las fechas de lanzamiento de los Kobe 10 Protro?
Los Kobe 10 Protro se lanzarán a lo largo de 2026 y 2027. Las versiones con malla diseñada estratégicamente estarán disponibles primero y los modelos Flyknit llegarán más adelante. Las fechas específicas se anunciarán en Nike SNKRS y Nike.com antes de cada lanzamiento.
¿En qué combinaciones de colores estarán disponibles los Kobe 10 Protro?
Las combinaciones de colores confirmadas para los Kobe 10 Protro incluyen halo y laguna azul. Se anunciarán más combinaciones de colores a medida que avance el calendario de lanzamientos.
¿Cuál es la diferencia entre los Kobe 10 Protro con malla diseñada estratégicamente y los de Flyknit?
La versión con malla diseñada estratégicamente incorpora espuma Cushlon 3.0 y un Zoom Strobel de longitud completa. Es la opción más gráfica y tiene un precio más bajo. La versión Flyknit incorpora espuma ZoomX para una pisada más ligera y responsiva, con una confección Flyknit específica por zonas para un ajuste dinámico y filamentos para un ajuste firme.
¿Qué son los lanzamientos Kobe Protro?
Los modelos Kobe Protro son versiones actualizadas de los tenis exclusivos originales de Kobe Bryant. Cada Protro aplica tecnología de rendimiento moderna, como nuevas espumas, materiales y tracción, a un estilo Kobe existente, manteniendo intacta su esencia de diseño. Hasta ahora, los lanzamientos Kobe Protro ha incluido los Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 11, y ahora también los Kobe 10.
¿Qué dice el mensaje oculto en los Kobe 10?
Este mensaje oculto es un detalle que Kobe Bryant comenzó a incorporar en sus tenis a partir de los Kobe 5. En los Kobe 10, el mensaje dice: Endure and Conquer (Resiste y conquista). Está grabado en relieve en la entresuela y se conserva también en la versión Protro.