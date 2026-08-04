Nike Kobe 10 Protro: la reedición del diseño de 2015

Cuando salieron al mercado, los Kobe 10 eran considerados una referencia en cuanto a tracción. Sin embargo, como señaló el equipo de producto, eso significaba que eran "los mejores de su época".

Durante el desarrollo de la versión Protro, el equipo volvió a probar el patrón de tracción original y las evaluaciones ya no alcanzaban el nivel esperado. Por eso decidieron regresar a los archivos del diseño original.

Lo que descubrieron fue revelador. La suela original no se diseñó de forma arbitraria: su patrón de tracción se desarrolló a partir de datos de movimiento recopilados por el Nike Sport Research Lab. La versión Protro recupera esa misma lógica. Los elementos de tracción se extienden desde el talón hasta el antepié para brindar contención tanto lateral como medial, y otros elementos perpendiculares se encargan de optimizar las frenadas hacia adelante y hacia atrás. Aunque visualmente el patrón es diferente al del modelo original, la ciencia que lo sustenta sigue siendo la misma.

Las pruebas de uso realizadas entre la primera y la segunda ronda de desarrollo mostraron un aumento significativo en las calificaciones de tracción.

Como resumió uno de los integrantes del equipo de producto de Kobe: "Lo hicimos con una intención clara, y además había ciencia detrás de cada decisión".