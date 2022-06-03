Cómo encontrar la confianza según la exnadadora de élite Amanda Beard

Podcast Trained: encuentra la confianza corporal con Amanda Beard
Asesoramiento
Amanda Beard luchó contra las dudas y la dismorfia corporal a lo largo de su carrera de natación profesional, luego encontró su voz.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
Amanda Beard creció siendo el centro de atención. Subió al podio olímpico a los 14 años, ganó ocho títulos nacionales de natación en Estados Unidos y ha aparecido en las portadas de numerosas revistas deportivas y de estilo de vida. Sin embargo, el encanto y la gloria vinieron acompañados de un escrutinio intenso de parte de los medios de comunicación que la llevó a luchar contra la dismorfia corporal, depresión y autolesiones. En este episodio, Amanda se une a la presentadora Jaclyn Byrer para compartir su historia de superación como mujer joven en los deportes profesionales. Habla sobre las presiones específicas de las atletas y explica por qué pueden ser tan dañinas. Tras haber encontrado la confianza y felicidad desde sus primeros días en la piscina, también nos cuenta cómo las atletas y sus sistemas de apoyo pueden priorizar la autoestima y el bienestar.
"Veo que cuando muchas atletas jóvenes pasan por la pubertad y atraviesan esos cambios, muchas abandonan su deporte porque es frustrante. Realmente te pone a prueba".
Amanda Beard
Cuatro veces campeona mundial de natación y autora
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.