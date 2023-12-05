Crea espacios deportivos para las niñas

Los expertos dicen que las niñas tienen un mejor rendimiento físico, mental, emocional y social cuando cuentan con la oportunidad de jugar. Sin embargo, hoy en día abandonan los deportes a un ritmo dos veces mayor que los niños. Como parte del trabajo de Nike con socios comunitarios y expertos para revertir esta tendencia de abandono, creamos la Guía para entrenar a niñas: un recurso para ayudar a orientar, empoderar y apoyar a las jóvenes.



La realidad es que los equipos y espacios deportivos no suelen estar diseñados para niñas. Y esto puede verse potenciado de manera involuntaria de muchas formas. Si las niñas atletas tienen que cruzar el parque para encontrar un baño o deben ponerse uniformes usados del equipo de niños, esto indica que no se piensa oportunamente en ellas. El equipo de protección tampoco suele fabricarse pensando en las niñas y puede terminar teniendo un mal ajuste, siendo incómodo y, a veces, incluso inseguro.



Con demasiada frecuencia, las niñas tienen que conformarse, lo que condiciona negativamente su experiencia con el deporte.



Las niñas necesitan ropa que se ajuste y se adapte a ellas, espacios cercanos que sean limpios y seguros para gestionar las necesidades de higiene, y prácticas programadas en lugares y horas que no pongan en riesgo su seguridad física. Si bien no necesariamente se puede construir un baño mejor, se puede crear una experiencia segura y cómoda al considerar estas necesidades planificando sesiones y ubicaciones deportivas.



Y recuerda, muchas niñas no son animadas a practicar deportes. El solo hecho de asistir es un riesgo, así que es aún más importante para ellas tener un entorno positivo y saludable que les permita sentirse seguras y divertirse, y que esté libre de discriminación y juicios.