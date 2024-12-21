¿Deberías dormir con un bra? Los expertos opinan

Hablemos claramente: todos los senos son buenos senos, y eso es aplicable a los senos de todas las formas, tamaños, colores y pesos.

Sin embargo, algunas personas prefieren la estética de los senos firmes en su propio cuerpo. Si este es tu caso, podrías considerar usar un bra para dormir. "Usar un bra para dormir puede reducir la flacidez", dice Zuriarrain. El bra puede ayudar a evitar que los senos cuelguen o se caigan de un lado a otro durante las horas de sueño, explica.

Dicho esto, incluso si eliges usar un bra para dormir, es probable que tus senos se caigan con el tiempo. Los senos se caen naturalmente debido a una variedad de factores, como las hormonas, el peso y la edad, explica Zuriarrain.

"El embarazo, la menopausia y la lactancia a menudo causan cambios en la forma y el peso de los senos", comenta. "La lactancia causa una flacidez significativa en los senos, así como el proceso de embarazo, debido a la congestión, lo que conduce al estiramiento de la piel".

La menopausia también provoca el adelgazamiento de la piel durante el proceso de envejecimiento, lo que también puede conducir a la flacidez, dice Zuriarrain.