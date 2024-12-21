¿Deberías dormir con un bra? Los expertos opinan

¿Está bien usar un bra para dormir? Los expertos opinan
Salud y bienestar
Los profesionales de la salud comparten estos consejos, beneficios potenciales e inconvenientes a tener en cuenta. Descúbrelos.
Es posible que, para muchas personas con senos, la pregunta de si es saludable dormir con un bra haya estado propagándose. Después de todo, algunas personas afirman que usar un bra en la cama se siente como un abrazo, mientras que a otras les resulta de lo más incómodo.
A continuación, los especialistas en salud abordan el debate sobre si dormir con un bra es beneficioso o perjudicial para la salud de los senos.
¿Es malo dormir con un bra?
La respuesta corta: no, no es malo dormir con un bra. Sin embargo, de ninguna manera es más saludable que no hacerlo.
"Elegir dormir con un bra o no es una preferencia personal", dice Suzanna Wong, doctora en quiropraxia y experta en salud holística.
Los beneficios potenciales de dormir con un bra
Para algunas personas, puede ser beneficioso dormir con un bra. Pero antes de que los expertos desglosen los posibles beneficios, es importante abordar esto: el tipo de bra que uses en la cama no importa, según Wong.
Por ejemplo, si prefieres dormir con un bra con un aro, hazlo. "Existen muchas historias viejas que afirman que dormir con un bra con aro es malo para la espalda, pero estos cuentos no son ciertos", comenta Wong.
Del mismo modo, si prefieres dormir con un bra deportivo, hazlo. Muchas personas quieren saber si es malo dormir con un bra deportivo, dice Constance M. Chen, cirujana plástica certificada por la junta y especialista en reconstrucción de senos. "No lo es", asegura. "No impedirá el crecimiento de los senos, como algunas personas creen".
1.Puede reducir el dolor de cuello y espalda
Los bras fueron diseñados para brindar sujeción en los senos y quitar la presión de la espalda durante las actividades diarias. Sin embargo, algunas personas con senos más grandes también necesitan aliviar la presión de la espalda mientras duermen, explica Wong.
Usar un bra por la noche puede brindar sujeción para los senos y evitar que se muevan excesivamente, lo que puede aliviar la presión de la espalda, dice. Si te despiertas con dolor en la parte alta o baja de la espalda, dolor de cuello o músculos rígidos en la parte superior del cuerpo, ella sugiere usar un bra bien ceñido para la cama.
2.Puede ayudar con dolores y molestias hormonales
Si tus senos se hinchan o tus pezones se vuelven sensibles unos días antes de tu período debido al aumento de estrógenos y progesterona en tu sistema, Wong comenta que quizás te convenga probar usar un bra para dormir esas noches.
Algunas personas se despiertan en la noche a causa de la sensibilidad de los senos, especialmente si duermen boca abajo o si se mueven mientras duermen, explica. "Si tus senos se ponen sensibles en un momento determinado del mes, dormir con un bra puede ayudar a aliviar los síntomas y hacerte sentir más cómoda", afirma.
3.Puede proteger tus piercings
Si tienes piercings en uno o ambos pezones, Alexander Zuriarrain, cirujano plástico certificado por la junta, recomienda dormir con un bra.
"El movimiento que ocurre cuando una persona está durmiendo puede provocar que el piercing se enganche y desgarre el delicado tejido del pezón", comenta.
Ten en cuenta que las personas no siempre saben si se mueven o no mientras duermen. "Cuando entramos en el sueño REM (o sueño profundo), no tenemos idea de lo que estamos haciendo", dice.
4.Puede prevenir la flacidez
Hablemos claramente: todos los senos son buenos senos, y eso es aplicable a los senos de todas las formas, tamaños, colores y pesos.
Sin embargo, algunas personas prefieren la estética de los senos firmes en su propio cuerpo. Si este es tu caso, podrías considerar usar un bra para dormir. "Usar un bra para dormir puede reducir la flacidez", dice Zuriarrain. El bra puede ayudar a evitar que los senos cuelguen o se caigan de un lado a otro durante las horas de sueño, explica.
Dicho esto, incluso si eliges usar un bra para dormir, es probable que tus senos se caigan con el tiempo. Los senos se caen naturalmente debido a una variedad de factores, como las hormonas, el peso y la edad, explica Zuriarrain.
"El embarazo, la menopausia y la lactancia a menudo causan cambios en la forma y el peso de los senos", comenta. "La lactancia causa una flacidez significativa en los senos, así como el proceso de embarazo, debido a la congestión, lo que conduce al estiramiento de la piel".
La menopausia también provoca el adelgazamiento de la piel durante el proceso de envejecimiento, lo que también puede conducir a la flacidez, dice Zuriarrain.
Los riesgos potenciales de dormir con un bra
Algunas personas realmente le hacen un favor a su salud y a la salud de sus senos al usar un bra para dormir. Pero, para otras, sería mejor prescindir de él. Aquí te contamos algunos inconvenientes potenciales de usar un bra para dormir.
1.Puede interferir en la capacidad de inhalación y exhalación
"Los bra fueron diseñados para ceñirse al pecho", comenta Blessen Abraham, doctor en quiropraxia. Si bien esta opresión permite que el bra pueda brindarte una sujeción efectiva cuando estás de pie, cuando estás acostada, podría convertirse en un problema.
"Cuando estás acostada, durmiendo boca arriba, la banda del bra puede moverse al centro de tu pecho", dice. "Por lo general, este movimiento evita que la caja torácica se expanda por completo, algo necesario para que puedas respirar correctamente".
¿El resultado? Tu descanso será menos reparador. Si te despiertas cansada y crees que puede ser a causa de tu bra, considera quitártelo para dormir.
2.Puede que no se sienta cómodo
Hay una razón por la que muchas personas usan playeras oversized o pijamas suaves para dormir: son cómodos. Sin embargo, dormir con un bra puede no serlo, y eso está bien.
"El principal inconveniente de dormir con un bra es que, para algunas personas, es menos cómodo que dormir sin él", dice Chen.
Qué hacer: si descubres que dormir con un bra es incómodo para ti, deja de usarlo. Así de sencillo.
3.Puede hacerte sudar más
Así como las playeras o los pants demasiado ceñidos pueden causar sudor, con un bra demasiado ajustado puede pasar lo mismo, afirma Chen. Además, el sudor atrapado puede aumentar el riesgo de sufrir malos olores, irritación e incluso hongos.
Si te despiertas con los senos empapados de sudor, considera quitarte el bra para dormir. ¿Otra opción? Cambia el bra que usas para dormir por uno que esté hecho de algodón, que generalmente es más transpirable, sugiere Chen.
Conclusión
Usar un bra para dormir no es malo ni bueno. Para saber si debes dormir con un bra o no, piensa en lo que será más cómodo para tus senos, tu espalda, tus pezones y tu piel.
Texto: Gabrielle Kassel