Cómo comenzar a correr después de los 40

Una de las razones por las que correr puede ser una forma excelente (y asequible) de introducir el ejercicio en tu rutina diaria es que no necesitas muchos equipos especiales. La clave es encontrar un buen calzado de running que brinde amortiguación, se ajuste a tus pies y se adapte a tu estilo de trote. Si acabas de iniciarte en el mundo del running, quizás quieras visitar una tienda Nike para probar varios pares antes de elegir el calzado que sea mejor para ti.

También es posible que quieras darte el gusto de comprarte ropa de running que te resulte cómoda para tu carrera, como equipos hechos con telas que absorben la humedad para ayudar a mantener la transpirabilidad mientras corres, o mallas de running, que brindan comodidad y soporte al tiempo que ayudan a moderar la temperatura corporal. Con el tiempo, quizás decidas adquirir dispositivos más avanzados, como un reloj GPS o unos auriculares Bluetooth resistentes al agua, pero no los necesitas cuando recién te inicias. Es mejor comenzar con lo básico.