Elegir la música correcta para energizar tu carrera

Para obtener el beneficio de alto rendimiento necesitas encontrar canciones con pulsaciones por minuto (PPM) que se sincronicen con tu ritmo de running.

Si estás corriendo a un ritmo de recuperación fácil o calentando puede que prefieras canciones por debajo de las 120 PPM, las cuales pueden mantener bajo control tu frecuencia cardíaca y ritmo para que no te excedas más de lo que quieres, sugiere Karageorghis.



Para trabajo de velocidad o días en los que realmente quieres desafiarte, las canciones más rápidas pueden brindar la vitalidad que necesitas para incrementar tu ritmo, de acuerdo con un estudio en The Journal of Strength and Conditioning Research. Busca canciones que tengan 140 PPM o más.



Por último, se ha visto que escuchar música más lenta después del ejercicio reduce la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca de manera más rápida de lo que lo hace el escuchar música rápida o no escuchar nada, reporta un estudio del Indian Journal of Physiology and Pharmacology. Asimismo, escuchar música suave después de un entrenamiento duro también puede mejorar tu estado de ánimo, de acuerdo con un estudio que publicó Karageorghis en la revista Medicine and Science in Sports and Exercise.



La parte divertida: usar esta información para crear diferentes listas de reproducción y descubrir qué funciona mejor para motivarte.



Obtén más inspiración

Para obtener ideas de canciones mira las listas de reproducción de Nike en Spotify y Apple Music. Tenemos listas de reproducción específicas para potenciar tus carreras largas (escucha ahora en Spotify y Apple Music) y carreras de velocidad (escucha ahora en Spotify y Apple Music), además de listas de reproducción creadas por atletas como Shalane Flanagan y Eliud Kipchoge.



Incluso puedes escuchar tus canciones a través de la Nike Run Club App durante tus carreras guiadas. En la pantalla principal toca el ícono de música y elige una de las opciones: Apple Music (es necesaria una suscripción), Spotify (es necesaria una cuenta premium) u otra música. La música bajará de volumen cuando se escuche el entrenamiento, así que obtienes lo mejor de ambos mundos.