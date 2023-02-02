Los mejores abrigos acolchados Nike para hombre

Como sabe todo fan de los deportes de invierno, nada es mejor que ponerse los esquís, el cazado para nieve o subirse al snowboard cuando comienza a nevar. Para disfrutar por completo las actividades en la nieve, es mejor vestirse con prendas exteriores con aislamiento y resistentes al invierno. Un abrigo acolchado confeccionado con tecnología Nike Storm-FIT protegerá la parte superior del cuerpo.

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Las telas Nike Storm-FIT, una mezcla de poliéster laminado de microfibra, proporcionan cobertura contra el agua y el viento. Cuando usas una chamarra Nike Storm-FIT, te protegerás de la humedad, la nieve, la aguanieve, el lodo y la nieve medio derretida.

Por ejemplo, la chamarra PRIMALOFT® para hombre Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner está confeccionada con tecnología Storm-FIT con protección, y está forrada con aislamiento de termoplumas PRIMALOFT®, una alternativa del plumón que atrapa el calor.