Los mejores abrigos acolchados para hombre de Nike
Guía de compra
Estas chamarras acolchadas con aislamiento para hombre mantendrán la calidez durante todo el invierno.
Un abrigo acolchado es tan imprescindible en el guardarropa de invierno como los shorts lo son para el verano. Diseñado para mantener la calidez mientras atraviesas los senderos, caminas desde el estacionamiento hasta la tienda o viajas del trabajo a la sala de pesas, un abrigo acolchado cómodo te servirá cuando bajan las temperaturas.
¿Pero cuál abrigo acolchado es el mejor para ti? A continuación, echa un vistazo a un resumen de los mejores abrigos acolchados Nike para hombre, categorizados según las actividades o aventuras para los que son más adecuados.
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Los mejores abrigos acolchados Nike para hombre
1. Para deportes de invierno: abrigos acolchados Nike Storm-FIT
Como sabe todo fan de los deportes de invierno, nada es mejor que ponerse los esquís, el cazado para nieve o subirse al snowboard cuando comienza a nevar. Para disfrutar por completo las actividades en la nieve, es mejor vestirse con prendas exteriores con aislamiento y resistentes al invierno. Un abrigo acolchado confeccionado con tecnología Nike Storm-FIT protegerá la parte superior del cuerpo.
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Las telas Nike Storm-FIT, una mezcla de poliéster laminado de microfibra, proporcionan cobertura contra el agua y el viento. Cuando usas una chamarra Nike Storm-FIT, te protegerás de la humedad, la nieve, la aguanieve, el lodo y la nieve medio derretida.
Por ejemplo, la chamarra PRIMALOFT® para hombre Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner está confeccionada con tecnología Storm-FIT con protección, y está forrada con aislamiento de termoplumas PRIMALOFT®, una alternativa del plumón que atrapa el calor.
2. Para usar todos los días: abrigos acolchados Nike Therma-FIT
¿Buscas una chamarra acolchada para usar cuando haces mandados o compras un café? Echa un vistazo a la selección de Nike de abrigos acolchados confeccionados con tecnología Nike Therma-FIT.
Nike Therma-FIT es un tejido Fleece de microfibra con doble cepillado que resiste la pérdida de calor y conserva la energía para mantener la calidez. La tela Nike Therma-FIT logra hacer esto sin agregar volumen o peso en exceso, por lo que mantendrá la calidez sin hacerte sentir como un malvavisco.
Para determinar cuál chamarra acolchada Nike Therma-FIT es la adecuada para ti, piensa en tu estilo personal. El look de chamarra de entrenador, con sus cierres a presión regulable y su cuello, de la chamarra de entrenador con aislamiento para hombre Nike Sportswear Therma-FIT Authentics combina con un atuendo de moda urbana informal.
Por otra parte, la chamarra camuflajeada con gorro y aislamiento para hombre Nike Sportswear Therma-FIT Windrunner, con cierre frontal y gorro en la parte posterior, puede ser una mejor opción para alguien que busca una chamarra acolchada clásica.
3. Para las aventuras al aire libre: abrigos acolchados Nike Therma-FIT ADV
Si te gusta correr o caminar en senderos, acampar o hacer cualquier tipo de aventura al aire libre, una chamarra acolchada confeccionada con tecnología Nike Therma-FIT ADV puede ser el mejor abrigo acolchado para ti.
La tela Therma-FIT ADV sube el nivel de la tecnología encontrada en Therma-FIT, lo que resulta en un equipo que es igual de repelente al agua y cálido, pero es más avanzado. Nike Fit ADV aprovecha la información detallada de atletas, las investigaciones de ciencia deportiva, la ingeniería de mapeo corporal y las características de diseño innovador para personalizar prendas para necesidades específicas de deporte, movimiento y estilo de vida.
Por ejemplo, si eres corredor, puede que sientas más comodidad en una opción con ajuste superslim, como la chamarra de running con relleno de plumas para hombre Nike Therma-FIT ADV Repel, que se ciñe al cuerpo y brinda libertad de movimiento en los brazos.
Por otra parte, si lo tuyo es caminar por senderos y mover los brazos no es tan importante para tu deporte al aire libre, la chamarra acolchada Nike Therma-FIT ADV ACG "Lunar Lake" puede ser la más adecuada, gracias al aislamiento que conserva el calor mientras deja salir la humedad.
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Texto: Gabrielle Kassel