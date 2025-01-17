¿El ciclismo es bueno para las rodillas?

Si sientes algún tipo de molestia en las rodillas o cerca de ellas, es posible que sientas que hacer ejercicio es una obligación y una mala idea. Sin embargo, realizar un entrenamiento de bajo impacto, como el ciclismo, puede ayudar a aliviar esos dolores y molestias. En concreto, el ciclismo puede ayudar a mejorar la amplitud de movimiento de las rodillas y a reducir la rigidez, según sugieren tanto expertos como estudios.

Aun así, hay una gran diferencia entre una molestia que puedes tolerar y un dolor agudo y debilitante, según el fisioterapeuta Andy Fata-Chan, doctor en Fisioterapia y fundador de Moment Physical Therapy and Performance en Nueva York. "En el momento en que empieces a pensar en el dolor más que en la actividad real, busca una modificación".