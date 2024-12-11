¿Qué es el manguito rotador? ¿Cuáles son algunos ejercicios para él?

La mayoría de las personas tienden a olvidarse de trabajar el manguito rotador, y más aún de tratarlo con cariño.

"Este grupo de músculos es una de las partes más importantes del hombro", explica Duane Scotti, entrenador personal con certificación de APTA, D.P.T., Ph.D. y fundador de Spark Healthy Runner. "Está compuesto por cuatro músculos y tendones principales que te ayudan a levantar objetos y estirar el brazo en todas las direcciones".

En resumen, son fundamentales para realizar las actividades diarias y para alcanzar tus objetivos de condición física.

"La del hombro es la articulación con mayor movilidad del cuerpo", dice Alexis Shoope, entrenadora personal con certificación de APTA, D.P.T., O.C.S., C.S.C.S. y fundadora de PIONE3R Physical Therapy & Wellness. "Por eso, depende de la estabilidad que le aporten los músculos. Los músculos del manguito rotador se unen directamente a la articulación y juegan un papel primordial en su funcionamiento".

Sin ellos, las tareas diarias simples serían casi imposibles de lograr, como, por ejemplo, abrocharte el bra en la espalda, cepillarte el cabello, lanzar un balón, hacer un swing con la raqueta de tenis o alcanzar algo de un estante elevado.