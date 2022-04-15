6 formas de desinfectar tu calzado deportivo

Aunque nunca te hayas llevado la desagradable sorpresa de pisar algún resto que haya dejado el perro del vecino, las bacterias invisibles pueden llegar a tu casa en la suela de tu calzado o apestar el interior del mismo. Y si tienes una infección por hongos, como pie de atleta, tendrás que desinfectar tu calzado para evitar que se vuelvan a infectar.

Por eso todos deberían desinfectar su calzado deportivo periódicamente. La desinfección va más allá de la limpieza mediante el uso de químicos para eliminar los gérmenes. Existe un puñado de métodos que puedes usar para desinfectar tu calzado, algunos de los cuales funcionan mejor con materiales delicados que otros.

Antes de empezar, quítate el calzado fuera o en la entrada de tu casa y elimina los restos superficiales con un cepillo seco. Aplica una solución suave de agua y jabón en la suela de tu calzado y deja que se seque durante un minuto. A continuación, dependiendo del calzado y de la suciedad, puedes usar uno de los siguientes métodos de descontaminación.