6 formas de desinfectar tu calzado deportivo

Seis formas de desinfectar tu calzado deportivo
Cuidado de los productos
No dejes que tu calzado deportivo traiga virus y bacterias a tu hogar. Desinfecta tu calzado de forma segura y sencilla siguiendo estos consejos.
Suministros
- Spray o toallitas desinfectantes
- Peróxido de hidrógeno
- Alcohol
- Blanqueador
- Bicarbonato de sodio
- Vinagre
Herramientas
- Desinfectantes de rayos ultravioleta para calzado
- Botella de spray
- Paño
- Cepillo
Aunque nunca te hayas llevado la desagradable sorpresa de pisar algún resto que haya dejado el perro del vecino, las bacterias invisibles pueden llegar a tu casa en la suela de tu calzado o apestar el interior del mismo. Y si tienes una infección por hongos, como pie de atleta, tendrás que desinfectar tu calzado para evitar que se vuelvan a infectar.
Por eso todos deberían desinfectar su calzado deportivo periódicamente. La desinfección va más allá de la limpieza mediante el uso de químicos para eliminar los gérmenes. Existe un puñado de métodos que puedes usar para desinfectar tu calzado, algunos de los cuales funcionan mejor con materiales delicados que otros.
Antes de empezar, quítate el calzado fuera o en la entrada de tu casa y elimina los restos superficiales con un cepillo seco. Aplica una solución suave de agua y jabón en la suela de tu calzado y deja que se seque durante un minuto. A continuación, dependiendo del calzado y de la suciedad, puedes usar uno de los siguientes métodos de descontaminación.
Cómo desinfectar tu calzado
1.Spray o toallitas desinfectantes
Ideal para: eliminar los virus
Aunque puedes utilizar un spray o una toallita antibacteriana común y corriente, también existen productos diseñados específicamente para el calzado. Si usas toallitas, usa una nueva para cada calzado. Después de rociar o limpiar la suela del calzado, deja que permanezca húmeda con el producto durante unos tres o cinco minutos o sigue las instrucciones de la etiqueta.
También puedes utilizar un spray antibacteriano en el interior del calzado, lo que también ayudará a prevenir la aparición de hongos.
O intenta usar un tapete desinfectante para limpiar la suela de tu calzado. Sumerge tu calzado en la solución durante al menos un minuto o el tiempo que recomiende el fabricante.
2.Peróxido de hidrógeno
Ideal para: calzado manchado
Una solución de peróxido de hidrógeno al 3% puede desinfectar tu calzado a la vez que elimina las manchas visibles. Normalmente también es segura para los colores. Rocíalo en la suela de tu calzado y deja que repose durante cinco minutos antes de limpiarlo.
También puedes mezclar una parte de peróxido de hidrógeno con dos partes de bicarbonato de sodio para crear una pasta que desinfecte la parte superior de tu calzado deportivo. Aplica dos capas de la pasta y luego enjuágala o déjala secar al sol y después límpiala con un trapo.
3.Desinfectantes de rayos ultravioleta para calzado
Ideal para: limpieza total del calzado sin necesidad de usar las manos
Un desinfectante de rayos ultravioleta para calzado utiliza luz UVC para destruir hasta el 99,9% de las bacterias de la superficie del calzado. La American Podiatric Medical Association ofrece su sello de aprobación para los productos SteriShoe, que pueden eliminar las bacterias que causan cosas como el pie de atleta y las verrugas.
No es necesario frotar ni rociar: inserta uno en cada calzado, enchúfalo y espera 45 minutos para que el dispositivo se apague automáticamente. Aunque estos productos pueden ser la forma más fácil de desinfectar tu calzado, también son bastante caros.
4.Alcohol
Ideal para: calzado de cuero, gamuza o nobuk
El cuero es un material duradero pero delicado que requiere un cuidado especial. Si tu calzado tiene la parte superior de cuero, utiliza alcohol, que es más suave que otros desinfectantes, pero sigue siendo eficaz para eliminar una gran variedad de gérmenes.
Prepara una solución con tres partes de alcohol y una parte de agua. Sumerge un paño limpio en la mezcla. Frota toda la parte exterior del calzado deportivo con la solución y luego deja que se seque durante unos 15 minutos.
5.Blanqueador
Ideal para: calzado deportivo de lona blanca
El blanqueador es un potente desinfectante, pero arruinará tu calzado deportivo de colores. Pero si tienes calzado deportivo de lona blanca, lo dejará blanco y brillante, como si fuera nuevo.
Prepara una solución con una parte de blanqueador y cinco de agua. Sumerge un paño en la mezcla y frota el exterior de tu calzado. (Es posible que quieras quitarle las agujetas para desinfectarlas por separado). Cuando termines, deja que tu calzado se seque al aire en un área bien ventilada antes de usarlo.
6.Bicarbonato de sodio y vinagre
Ideal para: evitar la aparición de hongos en el interior del calzado
El vinagre no mata todos los virus, pero frena el crecimiento de los hongos. El bicarbonato de sodio también reduce la actividad de las esporas de los hongos y puede ayudar a eliminar los malos olores.
Para utilizar estos productos juntos, espolvorea bicarbonato de sodio en tu calzado deportivo, por dentro y por fuera. A continuación, rocía tu calzado con vinagre blanco o de sidra de manzana diluido en agua. Frota el calzado por todas partes con un paño blanco limpio, con movimientos circulares. Deja que tu calzado repose durante 12 horas antes de limpiarlo con un paño húmedo.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo se desinfecta el calzado usado?
Aplica spray desinfectante, peróxido de hidrógeno, alcohol o blanqueador para eliminar las enfermedades infecciosas del calzado sucio o de segunda mano. Asegúrate de dejar el calzado mojado con el producto durante al menos cinco minutos o sigue las instrucciones de la etiqueta. Deja que el calzado se seque completamente antes de usarlo.
¿Cómo se desinfecta el calzado para eliminar el pie de atleta?
La mejor manera de desinfectar el calzado para eliminar el pie de atleta es utilizar un desinfectante de rayos ultravioleta para calzado. Sin embargo, también puedes usar peróxido de hidrógeno y bicarbonato de sodio para deshacerte de los hongos del pie de atleta. El vinagre también es eficaz para frenar el crecimiento de los hongos en el calzado.