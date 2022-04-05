Confeccionar Nike Air con reciclaje interno

Cerrar el círculo: cómo renacen las unidades Air a través del reciclaje interno
Innovación
Ve tras bastidores para ver cómo se fabrican las unidades Nike Air una y otra vez.
Presentado por Move To Zero: la iniciativa de Nike para lograr eliminar las emisiones de carbono y los desechos con el objetivo de proteger el futuro del deporte.
La amortiguación Nike Air cuenta con un nutrido legado de estilo y comodidad, pero quizá no sepas que su historia también incluye décadas de innovación con mentalidad sustentable. Es cierto. Desde sus inicios, Nike ha evolucionado constantemente esta tecnología de aire presurizado para causar un menor impacto en el planeta.
"Desde el principio hemos lanzado un gran número de innovaciones invisibles hasta nuestra tecnología más visible", comenta Mitesh Patel, director de operaciones de producción en la planta de Air Manufacturing Innovation (AirMI). "El objetivo es mantener algunas cosas constantes, como el look y la sensación, pero mejorar continuamente su confección".
¿Cómo lo hacemos?
"Fabricar una unidad Air es como hornear un pastel", afirma Mitesh. "Cada tipo de pastel requiere una receta específica, y Nike tiene muchos tipos diferentes de unidades Air. Cada vez que llega un nuevo diseño, tenemos que crear las máquinas y los procesos para hacerlo realidad. Son los mismos ingredientes, pero con métodos diferentes".
Sigue leyendo para descubrir cómo hornear este pastel de calidad espacial. ¿Sabías que incorporamos fabricación responsable a la mezcla?
Los residuos del proceso de fabricación se reciclan para crear nuevas unidades Air. Aquí puedes ver parte del
proceso patentado en la planta de AirMi en Beaverton (Oregón, Estados Unidos) en enero de 2022.
Reúne los ingredientes
¿De qué está hecha la amortiguación Air? Se elabora a partir de dos componentes principales, y el primero es el poliuretano termoplástico (TPU), un tipo de plástico muy apreciado por su resistencia e idoneidad para el reciclaje.
"Aunque el TPU no puede reciclarse de forma infinita, logramos reutilizarlo constantemente en nuestro proceso", afirma Makely Lyon, gerente del programa de sustentabilidad. Gracias a décadas de práctica, hemos depurado nuestro proceso para reciclar y reutilizar una gran cantidad de elementos que, de otra forma, se desecharían.
Ese TPU se convierte en la carcasa de la unidad Air que luego se rellena con el segundo ingrediente principal: el gas. Puede sonar extraño, pero ¿sabías que el aire que todos respiramos es una mezcla de gases? Pues bien, Nike Air también contiene gas. Antiguamente se utilizaba uno llamado hexafluoruro de azufre (SF6) que no era bueno para el planeta.
"Nuestro equipo entendió la necesidad de eliminar el uso de SF6, un gas con un potencial de calentamiento global muy alto, allá por los años 90", señala Makely. "Hicieron falta años de innovación. Pero desde 2006, no usamos SF6 y en su lugar utilizamos 100% nitrógeno".
Esto se debe a que aproximadamente el 78% de la atmósfera terrestre está compuesta por gas nitrógeno, mucho más que el oxígeno, que es aproximadamente el 21%. Así que si se escapa algo de nitrógeno durante el proceso de fabricación, este tiene un impacto muchísimo menor que el gas que empleábamos anteriormente.
¿Tienes ya el gas y este plástico increíble? Genial. Entonces...
¡Vamos a fabricar un Air!
Paso 1: juntamos dos láminas de TPU y las calentamos a la temperatura ideal. Todo ese calor hace que el TPU rígido se vuelva flexible para poder moldearlo con la forma adecuada y sellarlo herméticamente.
Paso 2: retiramos las unidades de aire del molde una vez que estén listas, y luego recortamos el exceso de TPU para ajustar la forma. No hay que olvidarse de guardar esos residuos. Los necesitaremos para el último paso.
Paso 3: inyectamos el ingrediente no tan mágico: el nitrógeno. Es lo que llena esas maravillosas carcasas de TPU para ofrecer el rebote y la amortiguación que todos conocemos y amamos.
Paso 4: tomamos todos los recortes y residuos limpios (que son más del 90%), los trituramos y fundimos para crear nuevas láminas de TPU. Y el proceso vuelve a empezar. Ese es el ciclo de las unidades Air.
Y así es como obtenemos unidades Air listas para amortiguar tu pisada y agregar un poco de material reciclado a tu calzado.
¿Notaste todos esos detalles con mentalidad sustentable? El uso de nitrógeno en lugar de SF6 nos ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la reutilización de los residuos de TPU nos ha ayudado a reducir la cantidad de residuos de fabricación que enviamos a los vertederos cada año en más de 27 millones de kilos.
Miembros del equipo AirMI, de izquierda a derecha: Makely Lyon, Ana Castaneda, Mitesh Patel y Jordan Binkerd.
Según Makely, todo forma parte de la "larga historia de innovación de AirMI para ayudar a reducir nuestro impacto en el planeta".
Con una trayectoria así a nuestras espaldas, esto es solo el principio.
"Estamos haciendo cosas que parecían casi imposibles hace una década. Esto sucede gracias a las personas. Sin ellas y sus ideas, sería imposible crear más unidades Air".
Mitesh Patel
Director de operaciones de producción en la planta de Air Manufacturing Innovation (AirMI)
Para más información: Visita Nike.com/Sustainability para acompañarnos en cada paso del camino y descubrir juntos nuevas formas de reducir nuestro impacto en el planeta.
Fotografía: Ariel Fisher
Redacción: Sallie Stacker