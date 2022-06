Al sacar el calzado nuevo de su caja, es importante que te lo pongas y te asegures de que te quede bien. Camina o trota con tu calzado nuevo, ya sea en una caminadora o en la calle. Nike ofrece a sus clientes en los EE. UU. una política de devoluciones de 60 días (pueden aplicar restricciones), así que tienes tiempo de probar tu calzado nuevo antes de tomar una decisión.

La primera vez que uses el calzado, asegúrate de tener espacio en la punta para mover y estirar los dedos. Después camina con él. Asegúrate de que tu pie no se salga del calzado y que el cuello no roce el talón. Ambas son señales de que el calzado no es el indicado. También es conveniente que pruebes el calzado con caminatas o carreras más largas para asegurarte de que tenga la amortiguación y el soporte suficientes. Pon atención en cualquier punto de presión que pueda incomodarte a largo plazo. Asegúrate de que el ancho del calzado se sienta bien.

Cuando compres calzado, no debes confiar en que su ajuste mejorará después de usarlo las primeras veces, así que confía en la sensación inicial. Si tienes alguna duda en cuanto al ajuste del calzado, devuélvelo y prueba otra talla o estilo. Es importante usar el número de calzado correcto para tus pies.