Cómo limpiar los lentes de sol en 4 sencillos pasos

Con el tiempo, los lentes de sol se llenan de polvo, sudor, suciedad y manchas, pero con las técnicas de limpieza adecuadas, pueden volver a su condición impecable. Puede que limpiar los lentes con tu ropa parezca la opción más conveniente y rápida, pero hay una manera mejor. Todo lo que necesitas es un paño de microfibra, jabón para platos y un chorro de agua.

Tomarse unos instantes adicionales para limpiar correctamente los lentes de sol te ayudará a evitar daños accidentales, rayones o erosión del revestimiento protector contra los rayos UV. Si vas a quitarles las manchas a unos lentes de sol polarizados, lentes para bloquear la luz azul o lentes de otro tipo, sigue estos consejos sencillos de limpieza para mantener tus lentes impecables.

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