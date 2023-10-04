Cómo limpiar los lentes de sol en 4 sencillos pasos

Cómo limpiar los lentes de sol en 4 pasos sencillos
Cuidado de los productos
Antes de usar tu playera para limpiar las manchas de tus lentes de sol, echa una mirada a estos consejos sobre cómo limpiar correctamente los lentes de sol y mantenerlos sin rayones.
Suministros
- Jabón suave para platos
- Espray antivaho (opcional)
Herramientas
- Paño de microfibra
Con el tiempo, los lentes de sol se llenan de polvo, sudor, suciedad y manchas, pero con las técnicas de limpieza adecuadas, pueden volver a su condición impecable. Puede que limpiar los lentes con tu ropa parezca la opción más conveniente y rápida, pero hay una manera mejor. Todo lo que necesitas es un paño de microfibra, jabón para platos y un chorro de agua.
Tomarse unos instantes adicionales para limpiar correctamente los lentes de sol te ayudará a evitar daños accidentales, rayones o erosión del revestimiento protector contra los rayos UV. Si vas a quitarles las manchas a unos lentes de sol polarizados, lentes para bloquear la luz azul o lentes de otro tipo, sigue estos consejos sencillos de limpieza para mantener tus lentes impecables.
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Cómo limpiar los lentes de sol
1.Moja los lentes
En el lavabo, moja los lentes con un chorro de agua tibia.
2.Aplica jabón usando los dedos
Con las manos limpias, agrega una pizca de jabón suave para platos en ambos lados de los lentes. Usa el pulgar y el dedo índice para frotar los lentes con movimientos circulares, pero ten cuidado de no rayar los lentes con las uñas.
Este movimiento ayuda a eliminar los aceites naturales, el maquillaje, el sudor y otros residuos que se pueden pegar a los lentes. También asegúrate de frotar el marco y las patillas de los lentes.
3.Enjuaga los lentes de sol
Lava el jabón de los lentes bajo un chorro suave de agua tibia. Asegúrate de enjuagar todos los restos de agua jabonosa.
4.Sécalos bien
Usa un paño de microfibra para secar toda la humedad de los lentes.
Si planeas rociar una solución antivaho a tus lentes, este es el momento. El espray antivaho puede evitar que los lentes de sol se empañen durante los entrenamientos intensos o cuando usas una máscara para el frío y unos lentes de sol al mismo tiempo.
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Cómo limpiar los lentes de sol sobre la marcha
Si estás en movimiento y no puedes seguir los pasos anteriores para limpiar tus lentes de sol, intenta llevar un paño pequeño de microfibra en el estuche de los lentes. De esta forma, puedes evitar limpiarlos con otras cosas, como las playeras, que pueden rayar los lentes.
También considera llevar una botella pequeña de espray con desengrasante suave (disponible en muchos proveedores de lentes) en tu bolsa o carro. Simplemente, rocía los lentes y límpialos con tu paño de microfibra.
Cómo guardar correctamente los lentes de sol
Para mantener en buen estado los lentes de sol, guárdalos en un estuche rígido o en una funda de microfibra cuando no los usas. Dejar los lentes de sol fuera de su estuche (por ejemplo: en el carro) permite que se acumule el polvo. La luz del sol puede tostar el polvo en los lentes, lo que causa que el revestimiento protector contra los rayos UV se deteriore con el tiempo.
Qué no hacer: 3 errores comunes que debes evitar cuando limpias los lentes de sol
- No uses saliva
No limpies tus lentes de sol empañándolos con tu aliento o escupiendo en ellos. La saliva es acídica y puede causar que los revestimientos de los lentes se desintegren.
- No los limpies con acetona, alcohol o limpiador de vidrios
Estos productos son agresivos con los lentes y también pueden eliminar el revestimiento protector contra los rayos UV. Es mejor usar solo jabón suave para platos para limpiar los lentes de sol.
- No limpies los lentes de sol con ropa o toallas de papel
Usar materiales que no sean telas de microfibra, incluidos los productos de papel como las toallas de papel y los pañuelos desechables, puede rayar los lentes. Para garantizar que no dañes tus lentes, es mejor usar siempre un paño de microfibra para limpiarlos.
Cómo hacer una limpieza profunda para tus lentes de sol
Si tus lentes de sol todavía no están tan limpios como quieres, considera llevarlos a un proveedor de lentes para que les hagan una limpieza profunda. Si las almohadillas del puente nasal de tus lentes empezaron a descolorarse, este proceso de limpieza profunda puede ayudar que se vean como nuevos.
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia debo limpiar mis lentes de sol?
La frecuencia con la que debes limpiar tus lentes de sol depende de con qué frecuencia los usas. Sin embargo, si quieres mantener unos lentes en buenas condiciones, límpialos cada vez que los uses. A lo largo del día, los lentes pueden acumular aceites naturales, sudor, tierra, gérmenes y maquillaje.
Lavar tus lentes con frecuencia también puede ayudar a extender su vida útil y a garantizar que los residuos no deterioren el revestimiento protector contra los rayos UV con el tiempo.
¿Cuál es la mejor manera de limpiar los lentes de sol polarizados?
Limpiar los lentes de sol polarizados es igual que limpiar cualquier otro tipo de lentes. Usa agua tibia, una pizca de jabón suave para platos y un paño de microfibra para frotar y limpiar los lentes. Haz movimientos circulares y enjuaga todo el jabón de los lentes cuando termines. Luego, sécalos con un paño de microfibra limpio.
¿Qué tan seguido debo reemplazar el paño de microfibra para limpiar los lentes?
Si usas regularmente el paño de microfibra para limpiar tus lentes, cambia el paño cuando veas que tiene pelusas o tierra. Sabrás que es momento de usar un paño nuevo cuando ya no absorba efectivamente la suciedad mientras limpias los lentes.
¿Cómo limpio los lentes de sol sobre la marcha?
Si no puedes lavar tus lentes de sol con un chorro de agua y jabón, considera guardar un paño de microfibra y una botella pequeña de espray con desengrasante suave (disponible en muchos proveedores de lentes) en tu bolsa o carro. Simplemente, rocía los lentes y límpialos con un paño de microfibra.
Texto: Jessica Murri