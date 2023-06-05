Cómo combinar un jersey de béisbol Nike
Consejos de estilo
Considera esta tu guía para crear un uniforme de espectador a la moda.
El béisbol es un deporte diseñado para deleitar al espectador. Los fans disfrutan la oportunidad de pasar nueve entradas relajándose en las tribunas con una bebida fría y un bocadillo a la mano en una tarde de verano.
Y como en el básquetbol o el fútbol, usar un jersey de béisbol es una forma segura de apoyar a tu equipo favorito desde las tribunas. Pero, fuera del estadio, también es importante considerar cómo combinar tu jersey de béisbol para el uso diario. Después de todo, no tienes que sacrificar la moda por el espíritu del equipo, un look puede hacer ambas cosas.
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Para los fines de semana relajados o las fiestas de verano, un jersey de béisbol es una opción de atuendo subestimado que puede agregar un toque deportivo a tus atuendos básicos favoritos. Si sientes que ya no tienes ideas de atuendos, considera usar uno de estos looks.
A continuación, verás 5 maneras en las que puedes combinar un jersey de béisbol, con la moda como prioridad. Siéntete libre de empezar a usar estos looks el día del partido para lucir un uniforme de espectador adecuado. Recuerda, no tengas miedo de usar el jersey de béisbol de tu equipo favorito para ocasiones fuera del estadio de béisbol.
Estos atuendos mostrarán tu apoyo con estilo, ya sea en las tribunas o pasando el rato en un bar fuera de la temporada.
Cómo combinar un jersey de béisbol
1.Más allá del día del partido
Si dejas tu equipo en el fondo del guardarropa hasta el día del partido, es momento de considerar cómo combinar un jersey de béisbol fuera de la temporada.
Muestra tu apoyo por tu equipo favorito al cambiar tu playera usual por un jersey deportivo. Un calzado que tenga los mismos colores del jersey que elijas es una opción de estilo sencilla pero llamativa. Completa el look con una chamarra para darle un toque genial que equilibre el estilo deportivo de un jersey.
2.Conjunto de home run
Un jersey de béisbol no tiene que usarse solo el día del partido. Luce tu estilo (y apoya a tu equipo deportivo favorito) al usar un jersey de béisbol como si fuera una camisa con botones o una chamarra ligera.
Para eventos de verano donde el código de vestimenta deportivo es perfecto, haz que tu look de jersey oversized se vea lindo al combinarlo con un minivestido informal. El calzado en tendencia, como un Dunk de corte high, agregará un toque relajado al look.
3.Sé audaz
Si tu equipo local tiene un jersey con una combinación de colores distintivos (como los colores verde y oro del Oakland A), querrás combinar tu jersey de manera que lo haga brillar, sin que parezca un disfraz o que desentone con el resto de tu atuendo.
¿Cuál es la clave? Mantén el resto de tu look neutro. Piensa en unos shorts color topo, lentes de sol sencillos y un calzado en un tono neutro similar o que haga alusión a los colores del jersey.
4.Espectador deportivo
¿Te preguntas cómo combinar un jersey de béisbol en los días que quieres mantener un look informal? Intenta usar un jersey de tu equipo favorito como toque final en un atuendo deportivo y relajado.
Comienza con unos shorts de ciclismo y una camiseta de tirantes informal o un bra deportivo de escote alto. Luego, ponte el jersey encima. Para completar el look, usa un calzado favorito para el fin de semana, como el Air Max que destaca. Y si está soleado, no olvides usar una gorra.
5.Vístete en capas
No tengas miedo de usar capas. Usa una playera de manga larga (en un color que combine, por supuesto) debajo de tu jersey favorito para apoyar a tu equipo. En los días más fríos, agradecerás la calidez adicional de la playera, que además tiene mangas largas, especialmente si estás de espectador.
Para mantener el conjunto informal para todos los días, combínalo con unos pants cargo de tono neutro y completa el look con un calzado que tenga un toque sutil de color. El efecto final es cohesivo, pero sin verse demasiado combinado.
Texto: Aemilia Madden