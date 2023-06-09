Cómo combinar leggings para salir
Consejos de estilo
Echa un vistazo a estas 6 ideas de atuendos que cuentan con los leggings más cómodos y versátiles, con el estilo como prioridad.
El estilo deportivo y relajado se ha convertido en la manera de facto de vestir cuando se trabaja en casa o se hacen mandados los fines de semana. Considera los leggings un básico imprescindible para cualquier atuendo.
Para combinarlos, elige una chamarra deportiva o un suéter oversized de tu guardarropa para usar con tus leggings Nike favoritos. Cuando se trata de calzado, un modelo deportivo genial es cómodo y complementa cualquier atuendo con leggings.
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No tengas miedo de incorporar algo de color o texturas en estos atuendos con leggings. Piensa: un abrigo destacado o un calzado colorido que también se pueda combinar con otros pants, como unos jeans con lavado ligero o incluso un vestido de tirantes cómodo.
A continuación, encontrarás 6 ideas de atuendos sobre cómo combinar leggings para salir, ya sea para hacer una clase intensa de yoga o para reunirte a tomar café con tus amistades.
6 maneras de combinar leggings para salir
1.De vuelta a lo básico
Cuando tienes que decidir cómo combinar leggings de color negro, puede parecer que las opciones son infinitas. Cuando tengas dudas, mantén un look simple y arma un atuendo neutro a partir de los leggings básicos.
Un polo de color negro que combina, una chamarra bomber clásica y un calzado Air Max elegante son opciones que se ven bien juntas, pero son sencillas. Cuando haces un mandado o vas a tomar café con una amistad, un atuendo relajado que cuenta con leggings de tiro alto suaves es la mejor opción.
2.Un toque de rojo
Algunos días, querrás que tu atuendo con leggings sea audaz. Cuando ese sea el caso, cambia tus leggings de color negro estándar por unos de color llamativo como el rojo.
Una playera con detalles de color rojo que combina completa el look, mientras que un calzado clásico de color blanco, como el Air Force 1, evita que el atuendo sea exagerado. La bolsa tipo tote Futura de Nike, diseñada para ser una bolsa para el almuerzo con aislamiento, funciona como bolsa para llevar todo, para bocadillos y artículos básicos diarios.
3.Prendas exteriores "diferentes"
Si normalmente usas leggings clásicos de color negro, considera un atuendo que incorpore los leggings Nike Zenvy, una prenda básica cómoda para un almuerzo informal de fin de semana o una cena entre semana informal. La manera más fácil de darle estilo a un atuendo al instante es con un abrigo que destaque. En este caso, la chamarra Nike Furry Swoosh es una creadora de atuendos instantánea. El mejor calzado que puedes usar con unos leggings y un abrigo audaz es un modelo deportivo colorido para darle un toque final con estilo.
4.Combinaciones artísticas
Cuando estás decidiendo qué usar con los leggings un fin de semana, prueba combinar prendas estampadas geniales con toques de color. Comienza con colores neutros: una camiseta de tirantes de tela de canalé con unos leggings de color gris. Luego, agrega una chamarra abstracta y un calzado VaporMax colorido para darle un giro creativo a tu atuendo. Después de todo, tu atuendo es una obra de arte y una manera de darle algo de creatividad a tu guardarropa.
5.Nuevos colores neutros
¿Con qué combinas unos leggings en los días que quieres mantener un look minimalista? Prueba unos leggings de color verde salvia suave, y combina tu look con artículos básicos de colores blanco y tostado, como una gorra de béisbol, una sudadera o un suéter de cuello redondo oversized y una bolsa bandolera.
6.Después del entrenamiento
Cuando tienes que decidir qué usar con los leggings en un día en el que pasarás de una clase de entrenamiento directamente a hacer mandados o a disfrutar de una reunión informal, dale prioridad a la funcionalidad. Pero eso no quiere decir que debas olvidarte del estilo. Prueba un calzado y un rompevientos que combine en una combinación de colores divertida. Destacarás, incluso es un estudio de entrenamiento oscuro.
Words by Aemilia Madden