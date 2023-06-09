El estilo deportivo y relajado se ha convertido en la manera de facto de vestir cuando se trabaja en casa o se hacen mandados los fines de semana. Considera los leggings un básico imprescindible para cualquier atuendo.

Para combinarlos, elige una chamarra deportiva o un suéter oversized de tu guardarropa para usar con tus leggings Nike favoritos. Cuando se trata de calzado, un modelo deportivo genial es cómodo y complementa cualquier atuendo con leggings.

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No tengas miedo de incorporar algo de color o texturas en estos atuendos con leggings. Piensa: un abrigo destacado o un calzado colorido que también se pueda combinar con otros pants, como unos jeans con lavado ligero o incluso un vestido de tirantes cómodo.

A continuación, encontrarás 6 ideas de atuendos sobre cómo combinar leggings para salir, ya sea para hacer una clase intensa de yoga o para reunirte a tomar café con tus amistades.