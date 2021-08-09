Conoce al club de fútbol indio Gymkhana de Londres

Indian Gymkhana FC
Comunidad
El Gymkhana FC del oeste de Londres rompe con los estereotipos y abre paso a un nuevo futuro del fútbol.
El Indian Gymkhana Football Club ha impulsado el deporte de base y ha servido como centro para la segunda generación de la comunidad asiática de Londres desde su fundación en 1916. Este club ha forjado amistades y ha aportado emoción y competitividad a cada partido, pero detrás de esta energía hay un propósito: desafiar los estereotipos y allanar el camino para una nueva era del fútbol.
El capitán del primer equipo, JT, afirma: "Nunca se ha considerado a nuestra comunidad como parte de la cultura del fútbol en este país. Es un estereotipo que tenemos que cambiar".
Este episodio de Amor de equipo celebra el poder del verdadero fútbol de comunidad. Gymkhana FC ha creado una cultura y una comunidad a lo largo de los últimos 100 años que sigue prosperando gracias a personas que creen en su futuro y que quieren seguir desafiando las ideas generalizadas.
"Esta era es distinta. Esta generación no tiene miedo de hacer que las cosas sucedan y eso es realmente inspirador".
Mira al equipo entrenar y competir y escucha lo que piensan sobre el estado actual del deporte mientras pasan el rato en Osterley, en el oeste de Londres.
Texto: Liz Baldwin Fotografía: Ollie Radford Video: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell