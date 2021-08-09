Indian Gymkhana FC

Comunidad

El Gymkhana FC del oeste de Londres rompe con los estereotipos y abre paso a un nuevo futuro del fútbol.

Última actualización: 9 de agosto de 2021
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El Indian Gymkhana Football Club ha impulsado el deporte de base y ha servido como centro para la segunda generación de la comunidad asiática de Londres desde su fundación en 1916. Este club ha forjado amistades y ha aportado emoción y competitividad a cada partido, pero detrás de esta energía hay un propósito: desafiar los estereotipos y allanar el camino para una nueva era del fútbol.

El capitán del primer equipo, JT, afirma: "Nunca se ha considerado a nuestra comunidad como parte de la cultura del fútbol en este país. Es un estereotipo que tenemos que cambiar".

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Conoce al club de fútbol indio Gymkhana de Londres
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Este episodio de Amor de equipo celebra el poder del verdadero fútbol de comunidad. Gymkhana FC ha creado una cultura y una comunidad a lo largo de los últimos 100 años que sigue prosperando gracias a personas que creen en su futuro y que quieren seguir desafiando las ideas generalizadas.

"Esta era es distinta. Esta generación no tiene miedo de hacer que las cosas sucedan y eso es realmente inspirador".

Mira al equipo entrenar y competir y escucha lo que piensan sobre el estado actual del deporte mientras pasan el rato en Osterley, en el oeste de Londres.

Texto: Liz Baldwin Fotografía: Ollie Radford Video: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell

Publicado originalmente: 9 de agosto de 2021