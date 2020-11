¿Qué tan largos o cortos deben ser los entrenamientos?

Por qué el tipo de ejercicio es importante

En el caso de los ejercicios de cardio, los entrenamientos cortos no pueden reemplazar a los completos. Las investigaciones demuestran que el cuerpo necesita un estrés cardiovascular continuo para desarrollar una buena condición física aeróbica, y ni siquiera tres sesiones de 10 minutos durante el día pueden lograrlo. "Si tienes estos períodos extensos de recuperación, tu frecuencia cardíaca se eleva transitoriamente, pero volverá a bajar con relativa rapidez", dice Martin Gibala, doctor y profesor en la Universidad McMaster en Ontario, que dirigió el estudio mencionado anteriormente. "Por lo tanto, dividir ese tipo de desafío cardiovascular no es tan útil".



Aunque no lograrás un gran avance cardiovascular, los estudios sugieren que los intervalos de ejercicios pueden aumentar la fuerza y la función muscular, además de mejorar tus posibilidades de estar saludable a largo plazo. De hecho, algunos investigadores de Nueva Zelanda descubrieron que seis sesiones de un minuto de actividad intensa cerca de las horas de las comidas pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre de manera más eficaz que una sesión continua de 30 minutos, quizá porque los intervalos intensos controlan mejor la sensibilidad a la insulina.



Por otro lado, un estudio de la Universidad de Misisipi descubrió que los levantamientos muy pesados de pocas repeticiones, por ejemplo, con un máximo de una repetición, pueden aumentar la fuerza tanto como lo hacen cuatro series de ocho a doce repeticiones, probablemente porque ejercen una tensión diferente pero equitativa sobre los músculos. Por lo tanto, si tienes una cochera llena de equipo, considera la posibilidad de hacer una serie rápida cuando tengas poco tiempo o te sientas fuerte (no olvides el calentamiento).



"Tratándose de ejercicios de resistencia, es probable que el enfoque de los intervalos tenga beneficios similares a los de un entrenamiento normal", menciona Gibala, que utilizó este método para mantenerse en forma cuando no podía ir al gimnasio. Para desarrollar fuerza, tu cuerpo probablemente no conozca la diferencia entre un circuito de levantamiento hecho de una sola vez o uno dividido durante el día.