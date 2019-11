Des couleurs qui donnent des ailes

La chaussure est inspirée de deux drapeaux : celui à damier de la Formule 1 et celui du Brésil. Ils fusionnent à l'arrière de la chaussure dans un losange noir et blanc. « On associe Neymar Jr. à son célèbre maillot, le 10, et au Brésil. Nous tenions à retrouver ces symboles sur la chaussure », explique Alex. Le rouge brillant et la couleur argent poli rendent hommage aux courses automobiles, et les touches de vert, de jaune et de bleu sur les embouts des lacets sont un clin d'œil à la Seleção.