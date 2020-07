Une routine de renforcement pour les runners

La raison est simple : plus vous êtes fort, plus il est facile de porter le poids de votre corps sur n'importe quelle distance, et plus vous êtes capable de résister à la fatigue physique, explique Janet Hamilton, coach en renforcement et conditionnement physique, et propriétaire de Running Strong, une société basée à Atlanta. De plus, le renforcement de tout le corps vous apportera l'équilibre qu'exige le running. « À chaque fois que vous atterrissez sur un seul pied, tout votre corps doit être équilibré pour garder une posture bien droite et ne pas pencher d'un côté ou de l'autre », explique Janet Hamilton. L'entraînement de résistance aide à créer cette stabilité.



En vous intéressant à la physiologie du running et de l'entraînement de renforcement, vous verrez à quel point ces deux disciplines sont complémentaires. Petite remise à niveau en biologie : toute activité de faible intensité et basée sur l'endurance (le running, par exemple) contribue au développement des fibres musculaires de type I, à contraction lente. Ces fibres peuvent fonctionner de manière répétée sans se fatiguer, vous aidant à faire des long runs à une vitesse constante.



Votre second groupe de fibres musculaires, de type II, ou à contraction rapide, permettent les accélérations rapides, explosives et extrêmes (pour faire de la course sur un kilomètre et demi par exemple). Vous pouvez développer ces fibres avec un travail de vitesse et en côte, et lors des long runs en continuant à courir au-delà du stade où vous commencez à être fatigué, explique Janet Hamilton.