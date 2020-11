En quoi une bonne posture joue sur les performances

Le bon, la brute et le truand

Avoir une bonne posture consiste à maintenir votre corps dans son alignement naturel, principalement dicté par votre colonne vertébrale. Pour une bonne posture, il faut : tirer les épaules en arrière, faire sortir la poitrine, étirer la colonne vertébrale, placer le bassin en position neutre et aligner les oreilles avec le haut des épaules (autrement dit, se tenir bien droit), selon R. Alexandra Duma, chiropraticienne du sport au FICS, un centre de récupération physique et de bien-être situé à New York. Cela peut paraître un peu fastidieux, mais en corrigeant un ou deux problèmes de posture, les autres ont tendance à s'effacer. Après tout, votre corps est comme une grande marionnette, on tire sur une corde et elle en fait bouger une autre.



De nos jours, en raison du temps que nous passons assis, les yeux généralement rivés sur des écrans, cet alignement naturel a évolué vers une mauvaise posture, où les muscles qui devraient s'activer (à savoir les fléchisseurs profonds du cou) se relâchent, de sorte que nos épaules et notre cou s'enroule vers l'avant, créant ainsi des tensions dans les muscles délicats qui s'y trouvent et ne sont pas censés supporter un tel poids, indique R. Alexandra Duma. En fait, si elle penche vers l'avant, y compris de 15 degrés seulement, votre tête, qui pèse environ 5 kg, semble soudainement en peser 12 pour votre colonne cervicale, dans votre nuque, affirme la chiropraticienne, précisant que « ces tensions s'accumulent avec le temps et usent nos os, nos articulations et nos ligaments. »



Même si on semble se sentir mieux sur le moment, se tenir le dos voûté nécessite en fait plus d'énergie. Cela demande beaucoup d'efforts à votre corps de vous maintenir pendant de longues périodes dans une position qui n'est pas naturelle, ce qui peut vous fatiguer plus rapidement, quelle que soit votre activité, explique R. Alexandra Duma, qui travaille avec des athlètes de l'équipe des États-Unis. Une meilleure posture vous permet d'être plus efficace dans vos mouvements, de sorte que vos activités quotidiennes et votre entraînement exigent moins d'efforts, ajoute Dan Giordano, docteur en physiothérapie et directeur du marketing à la clinique Bespoke Treatments Physical Therapy.