Podcast Trained : le programme d'entraînement quotidien de Lebron

Au cours de ses 17 années de carrière, LeBron James a non seulement été le basketteur qui a dominé le plus longtemps sa discipline, mais aussi le joueur le plus endurant et le plus constant. Dans cet épisode de « Trained », LeBron et son entraîneur, Mike Mancias, en compagnie de l'animateur Ryan Flaherty, détaillent les pratiques rigoureuses de planification, de récupération et de pleine conscience qui permettent au King de continuer à régner sur le terrain. Qu'on soit professionnel ou amateur, Ryan souligne le fait que ces méthodes peuvent nous aider à nous approcher de l'excellence.