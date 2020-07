Le conseil d'entraînement indispensable à tous les runners

Écouter votre chanson préférée à répétition est le meilleur moyen de finir par la détester.



Le même principe s'applique au running, explique Chris Bennet, Global Head Coach de Nike Running. « Quelle joie y a-t-il à parcourir le même trajet de 5 kilomètres tous les jours ? Vous aurez achevé un autre run, rien de plus. Il est crucial de diversifier votre pratique du running par tous les moyens possibles. C'est ainsi que vous conserverez votre motivation run après run. » Selon Derek Samuel, physiothérapeute diplômé et membre du Nike Performance Council, la diversité est également essentielle pour faire des progrès en running.



« Si vous cherchez à retrouver de l'entrain pendant votre run, essayez de raccourcir votre foulée et voyez si cela produit un effet positif sur votre corps, recommande Derek Samuel. Essayez également de ne pas trop bondir lors des impulsions. Votre tête ne devrait pas bouger de plus de 4 à 6 centimètres vers le haut ou vers le bas. » Ces petits ajustements sont souvent bénéfiques sur le plan physique, ce qui peut vous inciter à courir plus et plus souvent.



« Par-dessus tout, diversifier votre routine d'entraînement contribuera à stimuler vos muscles et votre esprit, précise le Dr Brett Kirby, spécialiste des performances humaines au laboratoire de recherche scientifique de Nike. Si, chaque jour, on ne s'alimentait qu'à base de hot dogs, l'organisme ne serait exposé à aucun des autres nutriments nécessaires pour garantir sa pleine santé. Pour améliorer votre état de santé global en tant que runner, vous devez varier les manières d'alimenter votre corps. »