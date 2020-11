Comment mieux dormir même si vous travaillez tard

« Travailler tard, en particulier sur un écran d'ordinateur, peut entraîner un état physique et psychologique d'hyperexcitation semblable à celui induit par la caféine ou la nicotine, et cela peut réduire la qualité et l'efficacité de votre sommeil », explique le Dr Charles Samuels, directeur médical du Centre for Sleep & Human Performance à Calgary, dans l'Alberta.



Imaginons qu'il soit 21h et que vous répondiez à un e-mail concernant un projet très stressant. Vingt minutes après, vous y pensez encore pendant que vous vous brossez les dents. Quinze minutes plus tard, vous allez au lit. Au lieu de vous sentir fatigué, vous êtes nerveux, et vous avez plus de mal à vous assoupir et à rester endormi.