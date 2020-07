Dormez-vous suffisamment ?

Le fait de vous sentir naturellement bien lorsque vous démarrez la journée est un bon indicateur pour savoir que vous dormez suffisamment, mais il est aussi important d'observer comment vous vous sentez en fin d'après-midi et le soir. « Lorsque vous rentrez chez vous et que vous vous arrêtez à un feu de circulation, vous arrive-t-il de décrocher et d'avoir une sensation d'endormissement ? Le soir, quand vous regardez la télévision sur votre canapé, avez-vous tendance à vous assoupir ? Si oui, dormez une demi-heure de plus jusqu'à ce que ça ne se produise plus », propose Shona.

Si vous vous sentez alerte de votre réveil jusqu'au moment d'aller vous coucher, alors votre temps de sommeil est parfait.

Faitez-en une habitude : nous vous encourageons à mesurer et évaluer votre sommeil pour avoir un point de référence. Gardez un calepin à côté de votre lit et faites un suivi pendant une semaine. Quand vous vous réveillez le matin, consignez vos heures d'endormissement et de réveil. Une ou deux fois par jour, notez si vous vous sentez fatigué et l'heure qu'il est. À chaque fois que vous écrirez quelque chose dans votre journal de sommeil, félicitez-vous mentalement (« Bon boulot ! »). Au bout d'une semaine, vous pourrez regarder vos notes et appliquer les conseils de Shona en avançant votre heure de coucher de 30 minutes jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de fatigue durant la journée.