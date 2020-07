Comment la régularité peut changer vos performances

Votre cerveau face à la régularité

Une pratique sportive régulière change votre corps, mais elle influe également sur votre mental. « La création d'une nouvelle habitude s'apparente à un travail de défrichage », explique Amanda Leibovitz, consultante certifiée en performance mentale et Directrice des programmes sportifs de Semper Fi & America's Fund. « Dès que vous essayez de rompre avec les habitudes et commencez à faire du sport à 6 h du matin ou à courir le soir, par exemple, c'est comme si vous tentiez de vous frayer un chemin à travers champs. Au début, vous peinez à avancer mais, à force de régularité, le chemin devient de plus en plus praticable. » Au final, votre corps et votre esprit finiront par privilégier ce chemin à l'autre (celui de l'inactivité).



La régularité a des ramifications encore plus profondes : elle modifie l'image que vous avez de vous-même. Lorsque vous vous fixez un objectif et que vous vous y tenez (vous mettre au sport, apprendre à cuisiner), vous renforcez votre confiance en vous, explique le docteur Leibovitz. Quoi de mieux pour rester motivé ?