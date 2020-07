Créer le parcours de running parfait

Une mauvaise qualité de l'air peut rendre l'entraînement plus pénible et perturber vos performances globales, en particulier si vous êtes une femme. Une étude menée par l'Institut polytechnique et université d'État de Virginie a montré que des marathoniennes qui, sur le cours de plusieurs années, ont participé à des courses importantes dans des villes où la pollution a tendance à atteindre des pics affichaient des temps de course relatifs plus lents par rapport aux hommes. (La trachée des femmes, plus petite, pourrait être en cause, car les particules peuvent plus facilement s'y loger et provoquer des irritations.) Une recherche précédente a montré que les runners absorbent et rejettent plus d'air qu'une personne lambda, ce qui signifie que la pollution de l'air peut représenter un danger important sur les trajets les plus longs. On retiendra notamment que, pendant une course, un marathonien peut inspirer et expirer à peu près le même volume d'air qu'une personne sédentaire en deux jours complets.



Pour respirer l'air le plus pur possible, choisissez un chemin éloigné des axes principaux et sortez courir tôt le matin, avant l'heure de pointe, lorsque moins de voitures sont sur la route. Avant de sortir, vous pouvez également vérifier en ligne les prévisions sur la qualité de l'air de votre région. Si la qualité de l'air est bonne, le danger de courir en extérieur est faible à nul. Évitez néanmoins de courir en extérieur lorsque l'air est de mauvaise qualité, car cela peut avoir sur vous des effets néfastes si vous êtes sensible à la pollution de l'air.