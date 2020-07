Pour atteindre un objectif, déterminez si le processus nécessaire en vaut la peine

Identifiez les obstacles potentiels

Le positivisme n'est pas une panacée, explique Gabriele Oettingen, professeure de psychologie à l'université de New York. Au fil de ses années de recherche, elle a découvert que le fait de voir grand pouvait entraîner un niveau d'effort médiocre et un faible taux de réussite.



Pour aider les gens à surmonter cela, elle a imaginé une stratégie mentale appelée WOOP (Wish, Outcome, Obstacle, Plan). Il s'agit pour commencer d'identifier un objectif important, ambitieux mais réalisable. Par exemple, ne plus boire d'alcool en semaine. Imaginez ensuite le meilleur résultat possible et la manière dont cela pourrait changer votre vie au quotidien. Votre sommeil pourrait s'en trouver amélioré et vous auriez plus d'énergie. Ensuite, identifiez un obstacle qui pourrait vous empêcher de réaliser ce souhait. Gabriele Oettingen conseille de se poser la question suivante : Qu'est-ce qui au fond de moi peut me mettre des bâtons dans les roues ? Une émotion, une croyance irrationnelle, une routine ? Peut-être que le fait de boire un verre de vin avec le dîner est simplement devenu une mauvaise habitude. Pour finir, identifiez l'action ou la pensée qui vous aidera à surmonter cet obstacle et élaborez un plan « si/alors ». Par exemple : « Si j'ai envie de vin avec le dîner, alors je boirai plutôt un kombucha ou de l'eau pétillante aromatisée. »



« Les fantasmes positifs donnent l'impression aux gens qu'ils ont déjà accompli leurs rêves, sapant leur énergie, explique Gabriele Oettingen. « Le fait de découvrir un obstacle suscitera l'énergie nécessaire, et le plan si/alors établi indiquera comment le surmonter. Lorsque cet obstacle se présentera, la réponse imaginée se déclenchera automatiquement, ce qui vous permettra d'avancer vers votre objectif. »



Le plus important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de honte à poursuivre un objectif faisable. Mettre toutes les chances de votre côté dès le début peut vous aider à avancer vers des objectifs de plus grande envergure lorsque vous serez prêt et motivé à travailler encore plus dur.