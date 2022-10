Les jeunes explorateurs et exploratrices vont adorer partir à l'aventure avec la Nike Flex Advance SE. Une large ouverture et des straps croisés facilitent l'enfilage et le retrait de la chaussure, pour les enfants qui ont hâte de sortir ! De plus, cette édition spéciale encourage la découverte de la nature et le jeu en plein air. En l'examinant de plus près, vous remarquerez des détails amusants tels que des motifs en forme de champignons. Et votre enfant, que remarquera-t-il ?

Couleur affichée : Voile/Blanc sommet/Vert ombre/Chardon clair

Article : DQ0512-100