La Air Trainer 1 associe textures automnales et look décontracté. Considérée comme l'une des chaussures les plus légendaires de Nike, elle est passée du statut de championne de la salle de sport à celui d'incontournable de la garde-robe grâce à son look polyvalent et son confort sans concession. Les renforts en daim vert émail offrent un look et des sensations premium, tandis que le Swoosh, le strap à l'avant-pied et la semelle extérieure couleur voile apportent une touche rétro facile à porter. Où vont vous conduire vos chaussures de sport ?

Couleur affichée : Vert émail/Blanc sommet/Lait de noix de coco/Voile

Article : DX4462-300