Earl Jenkins

C'est ainsi qu'Earl et le Kingsley United sont devenus partie intégrante du football et de la jeunesse à Toxteth. Earl est un authentique Liverpuldien. Il est habité par cet esprit combatif qui caractérise les habitants de Liverpool, pour qui « non » ne suffit pas, et « jamais » n'est même pas envisageable.

Earl a réussi à créer un lien, un respect mutuel entre lui et les jeunes de Liverpool 8. « Le club est comme ma famille », explique Aws Furghani, un jeune homme qu'Earl connaît depuis qu'il a sept ans. « Tout le monde se sent important, et c'est vraiment ce que j'aime. Kingsley m'a appris à être autonome et à être prêt à aider les autres ».

Aws incarne Kingsley, ainsi que la diversité et l'esprit progressiste de Toxteth. Étranger arrivé de Libye avec sa famille en 2012, il y a trouvé un club de football et une nouvelle maison.