L'histoire des supporters de Liverpool : Lil C

Lorsqu'on évoque l'équipe de football de Liverpool, la passion de Lil C est irrépressible. Sa constance dans le travail et la musique rappelle la ténacité de son club favori. « Les supporteurs de Liverpool ressentent une grande résilience et pensent qu'il est possible de surmonter l'adversité quand les choses ne vont pas dans leur sens. On commence tout juste à voir notre vrai potentiel et à atteindre les objectifs qu'on a attendus et espérés pendant tout ce temps. Je pense que tout réside dans cette notion d'attente. Lorsque les gens attendent peu de vous, et qu'en fin de compte vous défiez les pronostics, on peut dire que vous incarnez la ténacité. Les artistes vivent ça en permanence. On va leur dire "Non, ce n'est pas suffisant", "Non, ça ne ressemble pas à ce que je veux", "Non, vous ne faites pas de musique qui soit commercialement viable", mais en fait, ce qui compte, c'est de savoir comment surmonter ce doute et de leur prouver qu'ils ont tort. »

Lil C estime qu'on peut faire des parallèles entre la musique et le sport. « Dans le sport, les athlètes sont talentueux. Dans la musique, les artistes sont talentueux. Le talent n'est pas subjectif, on en a ou on n'en a pas. Que quelqu'un valide ce talent ou non n'a aucune importance. »

En tant que supportrice de Liverpool, Lil C a dû accepter que les choses ne se passent pas comme elle le souhaitait. Malgré des années de déceptions qui auraient pu la décourager, Lil C reste positive même lorsque son club tente de réaliser l'impossible.

« Il suffit de réévaluer la situation, d'ignorer les attentes, de les effacer complètement et de voir ce qu'il se passe lorsque des gens compétents se réunissent. »