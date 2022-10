179,99 €

Oublier les traditions ? Jamais. La célèbre styliste Chitose Abe apporte sa vision unificatrice à une chaussure emblématique, célébrant ainsi le 50e anniversaire du premier modèle classique de Nike. Son style rétro faisant référence aux matières utilisées dans les années 1970, comme le nylon et le daim, s'associe à l'amorti Zoom Air à l'avant-pied pour créer un style qui repousse les limites et propulse le design de Nike vers le futur. L'esthétique à empiècements superposés de sacai (deux cols, deux Swoosh, deux languettes) donne de la profondeur aux détails, tandis que la semelle intermédiaire sculptée garde sa forme compensée originale pour une touche expérimentale faisant le lien entre le passé et le présent. Avec la Zoom Cortez x sacai, il vous suffit de faire vos lacets pour voyager dans le temps et attirer tous les regards.

SKU : DQ0581-100