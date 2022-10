Fusionnant sport et mode, la styliste londonienne Martine Rose associe le célèbre look de la Nike Shox à un style habillé classique. Né de l'envie de proposer une chaussure à l'esprit football qui soit à la fois soignée et contemporaine, ce modèle repousse les limites en fusionnant deux univers opposés : la chaussure habillée par excellence et la chaussure de football au look ultra-rapide. Alors que l'Euro féminin de l'UEFA s'apprête à donner son coup d'envoi, Martine Rose a exercé sa magie sur l'emblématique Shox et nous présente la Nike Shox MR4 : une version revisitée où les colonnes sont transformées en talon, avec un pied allongé et un bout pointu. Le résultat : une esthétique ultra-audacieuse à l'image du langage stylistique de la styliste et de sa philosophie inclusive et optimiste. Le cuir synthétique éclatant agrémenté de rembourrage en relief (et d'une juste dose de brillance), le passepoil et la couleur s'inscrivent ouvertement dans l'esprit football, tandis que la conception mule facile à enfiler vient parfaire le modèle. Résultat : un look gagnant à la fois rebelle et révolutionnaire.

SKU : DQ2401-001