NOCTA, une collection pensée pour le collectif, est arrivée. Clin d'œil au sport, les vêtements ajustés qui la composent s'inspirent de ceux qui arpentent les rues, qui sont constamment en déplacement et qui cherchent des essentiels du quotidien fonctionnels, confortables et stylés.



Les silhouettes et les lignes intemporelles se conjuguent pour refléter l'évolution de Nike au fil des années. Cette collection se distingue par sa palette de couleurs agressive où le Noir se mêle à l'Or université pour faire une première impression saisissante. Composée d'articles qui s'associent naturellement, elle met en avant un savant mélange de détails fonctionnels et esthétiques, comme des liserés réfléchissants et des Swoosh obliques, pour apporter à chaque article une aura unique. Chaque vêtement affiche les symboles de NOCTA et rend hommage à l'esprit de la nuit.