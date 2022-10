Préparez-vous à afficher votre esprit d'équipe avec cette AJ1 d'inspiration universitaire. Les couleurs contrastées classiques et le tissu chenille duveteux sur le Swoosh rappellent les vestes letterman, tandis que la languette côtelée et la doublure douce subliment le look tout en offrant un maximum de confort. L'écusson mobile « NIKE AIR » affichant une inscription travaillée rehausse le style universitaire en rappelant l'esprit de la victoire.

SKU : DJ4891-061