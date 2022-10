179,99 €

Chris Gibbs et son équipe ont révolutionné le monde du streetwear en parcourant la Terre pour trouver les vêtements les plus stylés et des chaussures uniques au Japon dans les années 90. Aujourd'hui, UNION revisite leurs modèles préférés de cette époque dans une collection qui rend hommage aux trois villes où ils ont élu domicile : New York City, Los Angeles et Tokyo. La version UNION x Dunk Low « Argon », avec une empeigne indéchirable et des coutures sans finition, réinvente un classique qui a inspiré Chris Gibbs il y a des années.

SKU : DJ9649-400