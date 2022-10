109,99 €

La Dunk High est de retour avec une version conçue pour les véritables fans de la couleur bleue. Inspirée de l'une des équipes les plus emblématiques du championnat universitaire, ce modèle reprend les détails classiques de la Dunk, comme l'empeigne en cuir pleine fleur légère, la semelle d'origine et la languette en mesh, pour offrir une qualité et un confort exceptionnels. Et si vous devez affronter vos adversaires, le coloris « Maize & Blue » rappellera à vos rivaux la bannière que vous représentez.