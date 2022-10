S'il y a bien une ville où l'art est palpable, c'est Glasgow. Ici, les créatifs avant-gardistes continuent à défier les attentes et insufflent cet état d'esprit typique de la ville dans leurs œuvres. Pour ce partenariat entre Nike et la communauté en ligne The BSMNT, nous rendons hommage à la ville de Glasgow et à ses artistes.