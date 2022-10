Faites sensation avec la AJKO 1. Sans dévoiler aucun secret de conception (nous aimons garder un peu de mystère), ce modèle revisite la première chaussure emblématique de MJ en associant un mélange de cuir synthétique et de toile. Avec un look résolument décontracté, un nouveau jeu de couleurs noir et blanc et un clin d'œil au modèle original de 1985, cette sneaker ravira aussi bien les fans de longue date que les plus novices.

SKU : DO5047-100