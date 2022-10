Cette Air Max 90 revisitée se caractérise par des touches rétro des années 90 et rend hommage à l'héritage très parlant de cette silhouette. Les couleurs hâlées déclinées sur un cuir souple classique et les renforts latéraux en daim texturé offrent un look et un confort vintage qui remontent bien des années en arrière. Les détails sportifs sur le mesh sont associés à des Swoosh réfléchissants pour apporter une touche de modernité, mais ce modèle ressemble davantage à une édition rétro d'une AM90 d'origine qui n'aurait jamais été commercialisée jusqu'à aujourd'hui.